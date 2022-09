Conflit social – Unia réclame plusieurs millions d’arriérés de salaires à Smood Le syndicat exhorte l’entreprise de livraison à «prendre ses responsabilités» et à soutenir les livreurs licenciés par son sous-traitant Simple Pay. Aurélie Toninato

En juin, des représentants syndicaux et politiques avaient manifesté devant la Migros de la rue de Carouge, la coopérative étant actionnaire principal de Smood. LAURENT GUIRAUD

Après plusieurs plaintes et grèves, le conflit social qui oppose des livreurs et syndicats à la plateforme de livraison à domicile Smood et à son sous-traitant Simple Pay n’a toujours pas atteint son épilogue.

En août, Simple Pay, qui fournissait des livreurs à Smood, a annoncé sa dissolution et le licenciement de plus de 200 personnes sur l’arc lémanique. Ne répondant pas aux exigences de l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève, il a perdu son autorisation de pratiquer la location de service. Mercredi, des représentants du syndicat Unia ont organisé une nouvelle conférence de presse pour exhorter Smood à «prendre ses responsabilités».

Pour le syndicat, Simple Pay a fourni à l’entreprise de livraison son personnel «avant d’entrer dans des difficultés économiques en raison des injonctions des autorités de se mettre en conformité (ndlr: le temps d’attente n’était pas payé, seul l’était le temps de la livraison, pratique qui a été considérée comme illégale). Or, Smood refuse de payer à son partenaire l’augmentation de l’enveloppe salariale qui en découle», soit payer les heures d’attente non comptabilisées, l’absence de majorations pour le travail de nuit et jours fériés, entre autres. Roman Künzler, responsable logistique et transport d’Unia, dénonce une «manœuvre de Smood pour se débarrasser de ses impayés en salaires, frais professionnels et assurances sociales évalués à au moins 10 millions de francs».

Pour Christian Dandrès et Caroline Renold, avocats des livreurs grévistes, le sous-traitant est une «coquille vide» qui viserait seulement à soustraire Smood à ses obligations d’employeur. Ils ont déposé plusieurs requêtes auprès des Prud’hommes. À la revendication des heures travaillées payées s’ajoute la création d’un plan social.

Smood va-t-il payer les arriérés de salaires? Contactée, l’entreprise n’a pas répondu à ces questions. Mais elle dénonce un «acharnement d’Unia», des chiffres «non avérés» et s’interroge sur le fait que ce syndicat tienne une conférence de presse «sur un sujet traité et encadré par Syndicom (ndlr: partenaire social avec lequel Smood a négocié et signé une nouvelle convention collective de travail)». La société rappelle encore qu’à la suite de l’annonce du licenciement collectif de Simple Pay, 121 livreurs ont postulé auprès de son entreprise et 100 d’entre eux seront embauchés au 1er octobre.

Migros aussi dans le viseur

Enfin, Unia Genève a également interpellé Migros Genève, «car elle a aussi une responsabilité, soutient Helena de Freitas, sa secrétaire régionale adjointe. En tant qu’actionnaire principal - elle détient 46% des actions de Smood - il serait incompréhensible qu’elle cautionne les pratiques socialement irresponsables et juridiquement douteuses.»

Migros Genève répond qu’elle s’est «engagée auprès de la direction générale de Smood afin que les bases légales soient respectées», tout en renvoyant vers l’entreprise pour ce qui concerne le licenciement collectif à Simple Pay, «société indépendante et autonome qui a plusieurs autres clients différents sous son ombrelle». La coopérative rappelle encore que la convention collective de travail conclue avec Syndicom, qui entrera en vigueur le 1er octobre, offre «une base légale, juste et équitable».

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM).

