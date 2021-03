Pâquis – Unia épingle un chantier considéré comme insalubre Dans le cadre de sa campagne «pour des chantiers dignes», le syndicat dénonce les conditions de travail dans un immeuble de la rue des Alpes. Léa Frischknecht

Pour le syndicat Unia, le chantier au 14, rue des Alpes n’est pas nettoyé correctement, mettant en danger les ouvriers. DR

«Une véritable porcherie.» Voilà comment José Sebastiao, secrétaire syndical d’Unia, qualifie le chantier de rénovation d’un immeuble de la rue des Alpes. En pleine campagne «pour des chantiers dignes», le syndicat tenait, lundi matin, une conférence de presse, au pied du bâtiment en question, pour dénoncer des conditions de travail jugées indignes. «On a l’habitude de dire qu’on a déjà tout vu et pourtant, en 2021, certains chantiers arrivent toujours à nous surprendre», scande José Sebastiao, une pile de photos dans les mains. Des clichés qui dévoilent des espaces envahis de gravats, des câbles électriques traînant au sol et une importante quantité de poussière. Une photo de l’unique toilette du chantier de six étages, dans un état insalubre, semble révéler un gros manque d’entretien.