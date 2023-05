Manifestations du 1er Mai en Suisse – Unia dénonce des hausses de salaires insuffisantes L’égalité des salaires, mais aussi la perte du pouvoir d’achat sont au cœur des revendications du syndicat en ce jour qui célèbre les travailleurs.

Le syndicat Unia a dénoncé lundi, à l’occasion des manifestations du 1er mai, de la perte du pouvoir d’achat causée par des augmentations de salaire insuffisantes. L’égalité est également un sujet central des revendications.

«Ces dernières années, plutôt qu’à des avancées, on assiste à un recul au niveau des salaires, des rentes et de la répartition entre le travail rémunéré et non rémunéré», critique la faîtière syndicale.

«La population a de moins en moins de moyens pour vivre», estime le principal syndicat du pays. «La discrimination salariale reste considérable. La conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée demeure un parcours du combattant. Les femmes continuent d’être discriminées à la retraite.»

Vice-présidente et responsable du secteur tertiaire d’Unia Véronique Polito se remémore le temps de la pandémie «où l’invisible était enfin devenu visible. Mais que s’est-il passé ensuite? Au lieu d’une hausse des salaires, l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes. Une sacrée gifle!»



Les salariés du second œuvre de toute la Suisse romande se regroupent en fin d’après-midi à Lausanne pour manifester, dans le cadre des négociations de leur convention collective de travail. Ils revendiquent de meilleurs salaires.

«Après onze ans de blocage salarial, il est grand temps de revaloriser les métiers du second œuvre romand», estime Bruna Campanello, membre du comité directeur d’Unia. «C’est une question de nécessité, mais aussi de respect envers ces travailleuses et travailleurs dont la colère est compréhensible.»

Symboliquement, certains manifestants entendaient remettre une râpe d’or aux associations patronales.

