Entreprise de construction – Unia critique le licenciement d’ouvriers âgés Le syndicat met en cause une entreprise de construction qui aurait, pour faire des «bénéfices», licencié cinq employés, dont trois de plus de 50 ans. Antoine Michel

Le syndicat dénonce notamment le fait que trois ouvriers remerciés soient âgés de plus de 50 ans, un âge où il est difficile de retrouver un emploi. ANTOINE MICHEL

Abo Unia dénonce «des situations dramatiques» dans certains secteurs économiques Le syndicat Unia est remonté contre l’entreprise de construction Geneux Dancet, à Meyrin. L’organisation dénonce le licenciement de cinq travailleurs du bâtiment actifs dans le second œuvre, notamment dans la couverture de toiture et l’entretien. Selon Unia, il s’agit de remplacer le personnel par des travailleurs intérimaires. Et d’avoir ensuite recours à de la sous-traitance, afin de «faire des bénéfices». Pour éviter de mettre sur pied un plan de licenciement, l’entreprise entendrait renvoyer ses salariés «par vagues», toujours selon le syndicat.

Proches de la retraite

Du côté des travailleurs concernés, c’est l’incompréhension. Les affaires de Geneux Dancet se porteraient bien. «S’il n’y avait pas de chantier, on pourrait comprendre. Mais là, il y en a plein», dit l’un d’eux. «L’entreprise continue de soumissionner», affirme José Sebastiao, secrétaire syndical d’Unia.

Trois ouvriers ont plus de 50 ans. L’entreprise aurait dû «tout faire pour les garder», indique le syndicat, qui se base sur la convention collective de travail (CCT). Retrouver un emploi est «plus difficile quand on est âgé, indique l’un des travailleurs. Ça fait flipper pour l’avenir.»

«Tricher sur les délais de congé»

Le syndicat estime également que Geneux Dancet aurait «essayé de tricher sur les délais de congé». En effet, en janvier, l’entreprise aurait d’abord signifié le licenciement oralement en évoquant des raisons économiques. Puis, par lettre, remise en mains propres une semaine plus tard, en mentionnant cette fois-ci une restructuration interne. Selon les travailleurs, la signature devait être apposée immédiatement sous peine de «conséquences».

Or, selon Unia, qui se repose sur la convention collective de travail (CCT), le délai n’est pas le même en cas de licenciement économique ou de licenciement simple. Dans le premier cas, les travailleurs de plus de 50 ans avec plus de dix ans d’ancienneté ont droit à un délai de congé de six mois, dans le second cas à un délai de trois mois.

Enfin, Unia critique l’installation de caméras dans l’atelier et des traceurs dans les camionnettes, qui auraient pour but de s’assurer que la productivité des employés ne baisse pas alors qu’ils savent qu’ils quitteront bientôt l’entreprise.

Demandes à la direction

Après deux courriers infructueux, des secrétaires syndicaux, accompagnés des employés licenciés, se sont rendus jeudi dans les locaux de l’entreprise pour demander à la direction qu’elle revienne sur sa décision. Unia a également demandé le retrait des caméras et des traceurs.

L’entreprise devrait répondre à Unia la semaine prochaine – une fois les demandes transmises par écrit. Interrogé par nos soins, un membre de la direction n’a pas souhaité faire de déclaration. Les caméras ont été débranchées, a indiqué Unia dans un communiqué.

