Une Vuelta de rêve – Un Tour d’Espagne pour marquer l’histoire L’équipe Jumbo-Visma peut devenir la première formation cycliste à gagner les trois grands Tours la même année. Mais la concurrence, y compris en interne, sera féroce. Robin Carrel

Jonas Vingegaard, récent vainqueur du Tour de France, sera au départ du Tour d’Espagne avec l’ambition de permettre à leur équipe Jumbo-Visma de réussir un triplé historique sur les grands Tours. Il sera accompagné d’un coéquipier de luxe en la personne de Primoz Roglic, sacré sur le Tour d’Italie 2023. KEYSTONE

Il n’y a qu’un Tour de France par année. Alors forcément, quand on s’est raté sur la Grande Boucle, monstre de juillet qui écrase un peu tout le reste aux yeux du public généraliste, il ne reste pas grand-chose pour sauver une année sur la bicyclette. Les plus fervents suiveurs de la petite reine, eux, ont toujours les yeux de Chimène pour le Giro et la Vuelta, dont les parcours leur semblent plus intéressants que la grand-messe des vacances d’été qui fait voyager par procuration. Les cyclistes, eux, y trouvent un terrain d’expression bien moins verrouillé.