Obtenir la reconnaissance de ses pairs est ce qu’il y a de plus gratifiant, surtout dans un sport comme le hockey sur glace, où le collectif prime sur les individualités. Jan Cadieux a été élu meilleur entraîneur de la saison régulière 2022-2023 par les capitaines et entraîneurs des clubs de National League. Ceux qui ont voté pour le coach des Aigles savent mieux que quiconque à quel point ce métier est exigeant, souvent impitoyable, toujours usant. La pression des résultats est la même, peu importe que l’on dirige la meilleure équipe de la ligue ou l’une de celles luttant en bas de classement.

Les entraîneurs, au fil du temps, sont devenus bien davantage que des techniciens: ils sont en quelque sorte des managers de ressources humaines, comme le faisait remarquer le directeur sportif de Genève-Servette, Marc Gautschi, en début de saison. Diriger une équipe, c’est aussi gérer des ego, motiver, encadrer, recadrer ou valoriser des joueurs dont les intérêts peuvent parfois diverger, régler des problèmes à l’interne. Le cahier des charges d’un entraîneur moderne est aussi dense que varié. À 42 ans, pour sa première saison complète à la tête d’un club de l’élite, Jan Cadieux a mené son groupe de hockeyeurs à la première place du classement de septembre à mars, presque sans discontinuer. Un parcours d’une constance remarquable.

Les Hockey Awards, organisés conjointement par la «Tribune de Genève» et «24 heures» ainsi que les alémaniques «Bund» et «Tages-Anzeiger», ont couronné trois autres figures marquantes du GSHC: Henrik Tömmernes, élu meilleur défenseur, le centre Valtteri Filppula et l’ailier Teemu Hartikainen ont tous trois été plébiscités dans le All-Star Team de la saison 2022-2023. Une très belle marque de reconnaissance pour Genève-Servette.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

