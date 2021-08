Fait divers – Une voiture s’embrase à Plainpalais Un feu de moteur s’est déclaré en pleine conduite. L’automobiliste est saine et sauve. Lorraine Fasler

La voiture en feu s’est arrêtée au niveau du 23, avenue Georges-Favon. DR

Les images sont impressionnantes, mais heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Peu avant 19 h 23, une conductrice voyant un feu se déclarer à l’avant de son véhicule s’arrête en urgence devant le numéro 23 de l’avenue Georges-Favon, à la hauteur de la banque Mirabaud. L’automobiliste s’extrait de la voiture alors que les flammes dévorent l’avant du véhicule. Les pompiers, qui dépêchent trois véhicules, et la police arrivent rapidement sur place et maîtrisent l’incendie.

«Nous avons été appelés pour un feu de moteur. Les causes restent à déterminer», indique Joanna Matta, porte-parole de la police genevoise. À la centrale du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS), on confirme que l’incident n’est pas courant.

DR

Que faire?

Dans un article de 2018, la «Tribune de Genève» rappelait les gestes à adopter si l’on sent une odeur de brûlé ou que l’on perçoit de la fumée s’échappant du moteur: «Il faut bien sûr s’arrêter aussi vite que possible sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur le bord de la route, allumer les feux de détresse et couper le moteur. Ensuite, il s’agit de mettre à l’abri les occupants de la voiture et de s’éloigner rapidement de cette dernière. Puis appeler les pompiers et tenter d’éteindre l’incendie avec un extincteur.»

À noter que les explosions de voitures, à l’image de célèbres scènes de films, sont extrêmement rares.

