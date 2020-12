Accident à Genève – Une voiture retournée sur le dos devant l’Hôtel Métropole Un accident impliquant deux voitures bloque la circulation sur le quai du Général-Guisan ce mercredi matin. Marianne Grosjean

Genève, 30 décembre 2020. Une voiture s’est retrouvée sur le toit suite à un accident devant l’Hôtel Métropole. LAURENT GUIRAUD

Deux carcasses de voitures en travers du quai du Général-Guisan, dont une retournée sur le dos, et la circulation en direction des Eaux-Vives complètement bloquée sur les quatre voies. Autour, une trentaine de personnes – policiers, pompiers, ambulanciers, balayeurs – qui s’affairent, chacun à sa tâche.

«L’Opel Zafira grise roulait beaucoup trop vite, nous informe un témoin de l’Hôtel Métropole, qui a vu se dérouler l’accident. Elle a embouti la Suzuki Swift bleue par-derrière et s’est retournée ensuite.» L’enquête de police devra déterminer les circonstances, le commissaire sur place, interrogé, s’abstient pour l’heure de faire un commentaire précipité.

Photo: LAURENT GUIRAUD

Du côté des pompiers, on apprend par la voix du lieutenant Stéphane Barjon que «trois personnes sont impliquées». Soit deux dans la voiture bleue emboutie et une dans la voiture retournée. «Quand nous sommes arrivées, les trois personnes étaient sorties des véhicules. Nous n’avons pas eu besoin de désincarcérer quelqu’un. Le conducteur de la voiture retournée a été emmené par les ambulanciers pour un contrôle médical.»

S’il n’y a a priori pas de blessés graves, les dégâts, eux, sont impressionnants. La Suzuki voit sa roue arrière gauche pliée et la moitié de son coffre emboutie. Tandis que l’Opel Zafira a l’avant de son véhicule fortement endommagé, sa vitre avant brisée et son toit froissé. Pourtant, aucun airbag ne s’est déclenché, dans les deux voitures. «Cela arrive. Selon où l’impact a lieu, les airbags ne se déclenchent pas toujours», constate le lieutenant.

En attendant que les véhicules soient évacués par des remorques et la rue, emplie de débris de verre et de morceaux de carcasses, balayée, le quai du Général-Guisan reste fermé à la circulation en direction des Eaux-Vives. Les bus 6, 8, 9 et 25 ont été déviés par Bel-Air et Coutance, et ne passent plus par le quai du Mont-Blanc.