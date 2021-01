France – Une vingtaine de restaurants clandestins fermés à Paris Depuis jeudi, 24 restaurants clandestins ont été fermés à Paris. Un chiffre publié un jour après l’annonce d’un renforcement des contrôles du couvre-feu, des fêtes clandestines et de «l’ouverture illégale».

Depuis fin octobre, les restaurants et bars sont de nouveau fermés en France. AFP

Alors que restaurants et bars sont de nouveau fermés en France depuis fin octobre pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, 24 restaurants clandestins ont été découverts jeudi et vendredi à Paris, a indiqué samedi la préfecture de police (PP). «Des verbalisations ont été établies» et une mesure de fermeture administrative de 15 jours «sera notifiée à chacun de ces établissements dans les prochaines heures», a précisé la PP dans un communiqué.

Vendredi soir, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé un renforcement des contrôles du couvre-feu en vigueur à 18h, des fêtes clandestines et de «l’ouverture illégale» des restaurants, afin que «les dérives de quelques-uns ne (…) ruinent pas les efforts de tous».

Depuis le 1er janvier, 34 commerces parisiens ont aussi été fermés pour une durée de quinze jours, dont 8 supermarchés, pour non-respect du couvre-feu ou du port du masque, toujours selon la préfecture de police. Chaque jour, en moyenne, entre 300 et 400 établissements recevant du public sont contrôlés à Paris, selon la préfecture.

AFP