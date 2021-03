Vaud – Une villa mitoyenne a été la proie des flammes à Écublens Un feu dont l’origine est pour l’heure inconnue a embrasé une maison mitoyenne tôt mardi dans l'Ouest lausannois, sans faire de victimes.

Au moyen de leurs boucliers, les policiers ont évacué les habitants en les protégeant des nombreux débris qui retombaient. Police vaudoise

Une villa mitoyenne a été très fortement endommagée par un incendie mardi matin à Écublens, indique un communiqué de la police vaudoise. La villa attenante n’a pas été touchée par le sinistre.

Arrivés rapidement sur place aux alentours de 4h, les pompiers et les forces de l’ordre ont constaté que le feu s’était déjà propagé dans toute l’habitation et que les flammes s’échappaient de la toiture et des fenêtres. Au moyen de leurs boucliers, les policiers ont évacué les habitants en les protégeant des nombreux débris qui retombaient.

Habitants évacués au moyen de boucliers

Les équipages ambulanciers ont contrôlé l’état de santé des cinq occupants qui ont été incommodés par l’inhalation de fumée, puis été emmenés au CHUV pour des contrôles supplémentaires.

Les causes de l’incendie ne sont pour l’heure pas déterminées. Les investigations sont menées par les spécialistes de la police de sûreté vaudoise et de la gendarmerie.

Comm/Eto