Terroir à Genève – Une vigne vivante et capricieuse, un bonheur pour Sophie Dugerdil La vigneronne de Dardagny est aussi présidente de l’AGVEI. Elle évoque son domaine, sa passion et se prépare avec enthousiasme pour la première Agri.Fête. Xavier Lafargue

À Dardagny, sur son domaine de neuf hectares cultivés tout en bio, Sophie Dugerdil élabore une trentaine de vins différents à partir de quinze cépages. Lucien FORTUNATI

«L’extension de la manifestation à toutes les productions locales, c’est supercool! L’Union maraîchère de Genève a mis un gros coup de collier, bravo à elle!» Sophie Dugerdil ne cache pas son enthousiasme à l’approche d’Agri.Fête. «On en entend parler depuis vingt ans, ça se concrétise.» Et les vignerons genevois entendent bien faire bonne figure, dès vendredi et durant tout le week-end, sur la place de Sardaigne, à Carouge.

«On voulait quelque chose de ludique, mais à côté de cela, les vignerons partageront des informations plus pointues. Car il faut expliquer notre métier, tout en créant l’envie.» Sophie Dugerdil, vigneronne à Dardagny

«Des producteurs de 22 domaines viticoles, dont la Cave de Genève, seront présents», poursuit la vigneronne de Dardagny, qui est aussi présidente de l’Association genevoise des vignerons-encaveurs indépendants (AGVEI). «Ce sont tous des collègues qui ont voulu s’impliquer pour la fête, être sur place, à la rencontre du public.»

Deux bars et un lieu de dégustation sont prévus. «Un bar classique et un autre avec des spécialités», précise Sophie Dugerdil. Quant à l’espace de dégustation, «l’idée est que le public découvre les cépages (blanc, rouge, rosé et mousseux) qui se cachent dans les verres qui lui sont proposés. On voulait quelque chose de ludique, mais à côté de cela, les vignerons partageront des informations plus pointues. Car il faut expliquer notre métier, tout en créant l’envie. À nous de capter les gens. Et pour ça, assure la vigneronne, il ne faut pas que boire! Il s’agit aussi de réapprendre nos cinq sens…»

Garder une belle fraîcheur

C’est ce qu’elle fait dans le domaine familial de Dardagny, où elle a succédé à son père. «Je me suis lancée en 2004», dit-elle. Pour l’heure, tout va bien dans ses 9 hectares cultivés en bio. «Là, on a passé la fleur, on voit déjà les grains. Il fait beau, pas de maladie en vue. Je suis assez sereine, mais attention: il fait très sec!» La vigne est comme elle l’aime, «vivante et capricieuse»…

Et puis, poursuit-elle, «avec l’évolution climatique, il faut essayer des choses et les faire bien, tout en gardant une belle fraîcheur». Telle cette nouveauté de la vendange 2022, la cuvée spéciale 01, «une base gamay mais élevée 100% en macération carbonique, pour faire ressortir le côté fruité».

Mondeuse et marselan

Cette cuvée-là est la dernière-née du domaine où Sophie Dugerdil élabore une trentaine de vins différents – blanc, rouge, rosé et mousseux – à partir de quinze cépages. «Quinze vedettes à mes yeux, souligne-t-elle. Je n’ai pas de préféré, j’aime tous les travailler et j’y mets la même énergie.»

«Avec l’évolution climatique, il faut essayer des choses et les faire bien, tout en gardant une belle fraîcheur.» Sophie Dugerdil, vigneronne à Dardagny

On notera quelques raretés à Genève, telle la mondeuse, un vieux cépage à l’acidité assez élevée. Un peu oubliée, elle provient pourtant de notre région et revient doucement au goût du jour. Il y a également ce curieux marselan, plus «exotique» celui-là, et peu courant sous nos latitudes. «Nous sommes trois ou quatre à le cultiver dans le canton, indique-t-elle. Il s’agit d’un croisement grenache noir et cabernet sauvignon.»

Des vigneronnes au bal

Le marselan, comme d’autres cépages, intervient dans certains assemblages élaborés au Domaine Dugerdil Dardagny, dont le logo formé de trois «D» rappelle astucieusement des grains de raisin… Le public a pu les découvrir lors des dernières Caves ouvertes, «qui se sont très bien passées, relève la vigneronne. Nous avons eu beaucoup de monde et surtout des gens intéressés. Mais cette manifestation ne doit pas faire oublier les «Caves ouvertes, c’est samedi», qui se poursuivent tout au long de l’année.»

Une fête en vue l’an prochain pour ses 20 ans à la tête du domaine? «On y réfléchit», glisse Sophie Dugerdil, sourire en coin. On peut lui faire confiance pour l’organisation. D’ailleurs, outre ses fonctions de présidente de l’AGVEI, cette femme dynamique est active dans un petit groupe de vigneronnes amies. Qui organisent, notez-le sur votre agenda, le Bal des vigneronnes le 15 juillet prochain, à Dardagny.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.