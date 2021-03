Coupe de l’America – Une vieille dame plus en forme que jamais Les bateaux de la Coupe de l’America, plus ancien trophée sportif de la planète, atteignent des vitesses trois à quatre fois supérieures à celle du vent. Mais comment est-ce possible? Florian Müller

Il fut un temps pas si lointain où la Coupe de l’America se dégustait en père peinard, un verre calé dans le creux de la main, un cigare vissé entre les doigts. En 2003, les bateaux flirtaient dans le meilleur des cas avec les 30 km/h et on pouvait encore s’y tenir debout.

Deux décennies plus tard, les engins filent trois fois plus vite qu’à l’époque et personne ne songe à déboucher une bouteille à bord. Témoin de l’évolution exponentielle de la voile depuis le début du siècle, la Coupe de l’America a de tout temps charrié son lot d’innovations technologiques: c’est la grande histoire du progrès qui se lit en filigrane.