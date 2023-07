Les métiers du lac 1/4 – Une vie à la recherche de nos ancêtres L’archéologue Pierre Corboud a piloté les travaux de fouille au large de la plage des Eaux-Vives, un des nombreux sites palafittiques de Suisse. Marc Bretton

Pierre Corboud, archéologue responsable des fouilles aux Eaux-Vives. MAGALI GIRARDIN

Combien de plongées a-t-il réalisées? Des milliers dans les lacs suisses et dans le Léman. L’archéologue Pierre Corboud, à la retraite comme on dit, mais ce n’est guère visible dans son emploi du temps, est spécialiste de la Préhistoire européenne, du néolithique, de l’âge du bronze et des fouilles subaquatiques.