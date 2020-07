Au Centre d’art contemporain – Une vidéo de Laurie Anderson bientôt en avant-première à Genève La violoniste, performeuse, chanteuse, vidéaste de l’avant-garde new-yorkaise Laurie Anderson a réalisé pour le Centre d’art contemporain de Genève (CACG) une pièce inédite en hommage à son ami poète beat John Giorno, décédé il y a un an. Olivier Bot

La violoniste, chanteuse et vidéaste Laurie Anderson. DR

Ce morceau fera partie d’un ensemble musical intitulé «7 pieces for John Giorno», présenté à Genève à la rentrée. Le CACG va en effet célébrer ce poète le 19 septembre lors d’une journée spéciale conçue en collaboration avec le Centre Pompidou à Paris. Proche de la Beat Generation, John Giorno est connu pour avoir dès les années 60 cherché à faire se rencontrer la poésie et la culture populaire. Il a notamment créé le «Giorno Poetry Systems», utilisant la musique pour diffuser ses vers, et imaginé un numéro de téléphone délivrant de la poésie à ceux qui le composaient.

C’est dans cet hommage au poète américain que le travail expérimental de Laurie Anderson sera présenté. Cette artiste, qui a aujourd’hui plus de septante ans, a eu un joli succès public avec une chanson au vocodeur intitulée «ÔSuperman» sur l’excellent album «Big Science» dans les années 80. C’est ce morceau qui l’a propulsée des cercles de l’avant-garde de Big Apple sur la scène pop et le grand public en Europe. Elle a ensuite collaboré avec John Giorno bien sûr, mais aussi William Burroughs, l’auteur des «Garçons sauvages», le compositeur Philip Glass, ou les musiciens Brian Eno, Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto ou Lou Reed, avec qui elle est mariée.

C’est dans le cadre de son «5e étage» – l’extension digitale du Centre – que «7 pieces for John Giorno», cet hommage musical, a été orchestré par Guillaume Sorge, fondateur du label D.I.R.T.Y, qui conçoit aussi des plages musicales pour le monde de la mode comme pour celui de l’art contemporain. Ce conseiller musical, designer de son, éditeur et journaliste musical, a réuni pour cet hommage d’autres artistes comme Thurston Moore, chanteur et guitariste de Sonic Youth, ou la musicienne jazz d’impro afro-américaine Angel Bat Dawid, mais aussi des figures de la scène européenne comme la violoncelliste Lucy Railton, le saxophoniste queer Bendik Giske, la plasticienne musicienne Felicia Atkinson ou le compositeur électroacoustique franco-suisse François Bonnet alias Kassel Jaeger.

L’installation vidéo «Thanx 4 nothing» d’Ugo Randinone, enregistrée à Paris, montrant John Giorno sur scène slamant avant l’heure sa poésie et sa vie, sera aussi diffusée ce 19 septembre. Cette journée sera évidemment rythmée par des lectures de textes de John Giorno, de performances d’artistes inspirés par son œuvre au milieu d’une exposition consacrée au poète.