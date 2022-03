Servette veut réagir ce mardi – «Une victoire sur YB ne m’étonnerait pas!» Vincent Sasso évoque le choc qui attend les Grenat. Il est aussi question de son coup de gueule et de son contrat. Daniel Visentini

Vincent Sasso, patron de la défense servettienne, sait que Servette peut battre YB ce mardi soir. ERIC LAFARGUE

La scène le travaille encore, il en parle librement, devançant les questions: la 42e minute du Lugano-Servette de samedi soir. Sa mésentente avec Frick, le penalty bêtement concédé qui précipite la défaite servettienne. «En fait, pour moi la situation est claire, soupire-t-il. Jérémy [Frick] me parle, me dit «laisse», je l’entends, je protège la balle, mais il y a une hésitation et Rüegg surgit, joue bien le coup. C’est malheureux. Et ça l’est trop souvent sur de telles erreurs ces derniers temps…»