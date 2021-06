Tournoi de Wimbledon – Une victoire qui veut dire beaucoup pour Golubic La Zurichoise a remporté son premier match dans le tableau principal d’un Grand Chelem depuis deux ans, face à la Russe Veronika Kudermetova (3-6 6-1 11-9), au 1er tour de Wimbledon. Jérémy Santallo

Viktorija Golubic était très, très, très heureuse lundi, en fin de journée. AFP

Après un ultime service gagnant, elle a ôté sa casquette pour mieux tirer sa révérence à l’assistance du court no 15, situé juste à côté d’un Centre court totalement accaparé par le retour d’Andy Murray. Seule Suissesse en lice lundi à Wimbledon, Viktorija Golubic (WTA 66) a quitté le gazon de Church Road le sourire aux lèvres après avoir longtemps tenu le rôle principal au bal des occasions manquées.

Dominée par la Russe Veronika Kudermetova (24 ans, 32e) lors du 1er set (3-6), la Zurichoise de 28 ans a répondu de fort belle manière dans le second, qu’elle a expédié 6-1. En réussite derrière sa première balle de service (72% sur la partie), jamais aussi à l’aise que lorsqu’il s’agit de faire déjouer son adversaire du fond de court (42 fautes directes à 25!), «Viki» a failli regretter très fort deux balles de match qu’elle s’est procurées à 5-3 au 3e set. Surtout la première où son attaque de coup droit long de ligne a attrapé le filet…

«À un moment, j’ai eu le sentiment d’avoir tout vécu dans ce match, réagissait «Viki» en vérifiant sur son portable le début du match Suisse-France. Alors je me suis dit qu’il fallait simplement jouer un point après l’autre, que je devais absolument apprécier chaque instant passé sur ce court. Je me suis dit de profiter et cela m’a bien réussi.»

Rattrapée au tableau d’affichage, Golubic a ainsi réussi à digérer des balles de break manquées à 5-5 puis 7-7 avant d’enfin profiter d’une double faute de Kudermetova à 9-9. Au bout de son effort, après 2h45 et une troisième manche longue de 1h40 et bouclée 11 jeux à 9, la Suissesse pouvait alors savourer son exploit: elle retrouvera un 2e tour en Grand Chelem pour la première fois depuis Wimbledon il y a deux ans. L’Américaine Danielle Collins (48e) l’attend. «Au moins, je suis bien préparée après trois heures de matches à ce rythme, souriait-elle. Maintenant que l’adrénaline est retombée, je sens la fatigue arriver. Mais rien d’extrême: je serai prête pour ce deuxième tour.»

Federer vers 16h mardi Afficher plus Roger Federer ne sera évidemment pas impacté par le report à mardi des parties agendées en troisième et quatrième rotations sur les courts sans toit lundi, toutes victimes de la météo. Le Bâlois jouera son match du 1er tour face au Français Adrian Mannarino en deuxième rotation sur le Centre court, soit vers 16h. Belinda Bencic et Jil Teichmann sont, elles, dans le flou. JSA

