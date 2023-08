Justice à Genève – Une vétérinaire écope d’une suspension après des plaintes Six procédures ont été ouvertes par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. La soignante conteste tout manquement et saisit le Tribunal fédéral. Chloé Dethurens

La Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a ouvert six procédures contre la responsable de l’une des plus grosses cliniques vétérinaires genevoises (photo d’illustration). EPA

Des animaux séparés de leurs propriétaires lors des soins, des vétérinaires qui exercent sans droit de pratiquer, des procédures contestées… Six détenteurs de chiens et de chats, dont deux sont décédés, ont déposé une plainte à la suite d’un traitement au sein d’une des plus grosses cliniques vétérinaires genevoises. La Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a ouvert six procédures disciplinaires à l’encontre de sa responsable.