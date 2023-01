Une vente d’art haute en couleur L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo organise ses enchères de début d’année le 19 janvier. Au menu: art moderne et contemporain. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Fernando Botero, «Seated Woman Arm over Head», 2005, bronze. 2023 HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO/DR

Cent quinze lots provenant de collections privées seront dispersés par l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo le jeudi 19 janvier à 18h. En amont, une exposition ouverte dès le vendredi 13 permettra de découvrir le contenu de cette vente consacrée à l’art moderne et contemporain, ainsi qu’au design. Le lot phare? Une œuvre d’Henri Martin figurant le port de Collioure, en Méditerranée, près de Perpignan. Un lieu mythique dont la luminosité particulière a attiré nombre de peintres, comme Matisse, Derain, Dufy, Picasso ou Chagall.

En ce qui concerne le tableau d’Henri Martin, il figure parmi ses chefs-d’œuvre. «Aucune toile de cette dimension (73 x 125 cm), de cette qualité et de ce sujet n’a jamais été présentée en vente publique», affirme le communiqué de presse. D’où son estimation s’élevant à 250’000 à 350’000 euros. Une composition similaire mais plus petite avait d’ailleurs été vendue à Londres en 2018 pour 617’000 euros, frais compris. Cet artiste toulousain, né en 1860 et mort en 1943, a passé toute sa vie à retranscrire la beauté de sa région d’origine. Son style: le divisionnisme, un courant néo-impressionniste où la couleur est apposée par petites touches juxtaposées.

Tout le contraire de ce bronze délicieusement lisse du Monégasque d’adoption Fernando Botero, proposé pour une estimation allant de 250’000 à 300’000 euros. La sculpture, haute de 49 cm et réalisée en 2005, représente une femme nue aux courbes et à la sensualité exacerbées, cachant son sein d’une main tandis qu’elle passe un bras derrière la tête. De son regard affirmé, elle toise une huile sur toile aux couleurs vives du peintre néerlandais Karel Appel, né en 1921 à Amsterdam et mort en 2006 à Zurich. Estimée comme la sculpture de Botero et provenant d’une collection privée italienne, elle représente un enfant tenant dans ses mains un oiseau. Date de réalisation: 1952, soit la période la plus recherchée de la carrière de l’artiste.

Cinq œuvres signées par Giorgio De Chirico sont aussi de la partie. Plus étonnant, et plus rare aussi: ces trois pierres d’impression comportant des visages féminins dessinés au crayon lithographique par Henri Matisse, estimées entre 40’000 et 60’000 euros chacune. Ainsi que ces deux enfants couchés sur l’herbe de l’artiste vietnamien Mai Trung Thu (1906-1980). Estimation: de 150´000 à 200´000 euros.

