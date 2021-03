Éditorial – Une vague qui fait déborder le vase Genève enclenche ses signaux d’alerte face à une possible troisième vague. Or les gens sont à bout. Mais le virus n’en a que faire. Marc Moulin

Après douze mois éprouvants, voilà que pointent à Genève les présages d’une possible troisième vague, déjà montante ailleurs en Europe. Le canton entre en «préalerte», alors que le ras-le-bol confine au raz-de-marée et que le vague à l’âme nous tarabuste. Mais quelles que soient les décisions que prendront ce vendredi les autorités fédérales – on ne les envie pas – il faut se préparer à réagir. À nouveau. Et avec une donne qui a évolué.

En partie pour le mieux. La vaccination avance et s’avère plus efficace qu’espéré. Les plus âgés d’entre nous sont désormais en grande partie protégés, réduisant le risque de surcharge hospitalière. Un nouvel outil se met en place avec l’incitation à se tester massivement et gratuitement. À nous d’en faire un large usage et d’être responsables en cas de résultat positif. Enfin, les beaux jours approchent et on soupçonne le virus, ce triste sire, de mal les supporter.

Le vaccin semble mater les variants. Pourvu que ça dure. Car ces mutations sont hélas agressives. On savait la version dite anglaise plus contagieuse, mais elle serait aussi plus létale selon de récentes études. Autre embûche: le vaccin arrivant au compte-gouttes, les volontaires ne seront pas tous immunisés à temps si la vague déferle ces prochaines semaines.

Enfin, il y a cette exaspération unanime et légitime. Vaine face à un virus sourd et aveugle qui se contente de muter et tuer, cette irritation doit au moins nous prouver que nous avons la chance d’être en vie. Ne laissons pas cette colère se retourner contre nous et faire de nous les nouvelles victimes du virus et de ses séquelles. Nous savons comment nous protéger et préserver nos proches. Ne cédons rien à la déraison pour ce qui est peut-être la dernière ligne droite.