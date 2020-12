2020 vue par nos photographes 3/4 – Une vague d’humanité contre l’épidémie de précarité Pendant plus d’un mois, aux Vernets, plus de 200 bénévoles sont venus chaque week-end offrir leurs sourires et leur générosité. Notre photographe Laurent Guiraud les a rencontrés. Laurent Guiraud

Genève, patinoire des Vernets. Laurent Guiraud/ Tamedia

La crise sanitaire a provoqué une épidémie de précarité. De nombreuses personnes ont perdu leurs revenus et leur travail du jour au lendemain. Ce semi-confinement a alors mis en lumière tous ces invisibles, notamment des employés clandestins de l’économie domestique.

Ce samedi 2 mai, Genève et la terre entière s’en rendent compte. Des milliers de personnes patientent dans une file interminable de plus de 2kilomètres.

Laurent Guiraud/ Tamedia

Tous ces gens attendent avec impatience, parfois pendant plus de quatre heures, un sac de biens essentiels équivalant à 20francs de courses. Ils n’ont plus rien, juste assez pour s’acquitter d’un loyer et se payer un maigre repas quotidien. Ce sac est leur rayon de soleil. Plus de 16’127colis seront distribués.

Laurent Guiraud/ Tamedia

Mais pas seulement. Des sourires, des encouragements, de l’aide, des soins seront aussi prodigués par toutes et tous ces bénévoles venus chaque week-end offrir leur aide généreuse. Cette vague de gilets orange qui a perduré jusqu’en juin est venue illuminer ce printemps ainsi que cet automne où les distributions ont continué de façon décentralisée. Merci à toutes ces personnes remarquables et fortes: Angèle, Tirupa, Martina, Asha, et toutes et tous les autres.