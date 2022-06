C’est un grand huit émotionnel qui frappe le Tour de France à Copenhague, où l’on joue aux chaises musicales. À peine guéri, Marc Hirschi a «profité» du test positif au Covid-19 d’un équipier pour décrocher sa place sur le gong. Moins de chance pour son compatriote Gino Mäder, lui aussi positif au Tour de Suisse, qui rêvait de lutter pour une place au général en France.



Mais cela aurait pu être bien pire et les quatre rescapés suisses au départ de la 109e Grande Boucle ce vendredi offrent des espoirs d’enfiler le maillot jaune, sept ans après Fabian Cancellara. Une opportunité en or grâce au chrono inaugural, propice aux spécialistes helvétiques (Küng et Bissegger).



Reste qu’en plus de l’atout suisse (Mäder) resté à quai, le roi de l’effort solitaire Stefan Küng débarque diminué au Danemark, à peine guéri du Covid-19. Frustrant! Et dire qu’on rêvait d’un «Tour du renouveau». Non, pas en termes de dopage, car de ce côté-ci les doutes et suspicions restent solidement collés aux dossards. On parle ici de l’espoir post-pandémie, avec la fête populaire que représente le Tour, où le public perd parfois la boule en bord de route.



Ici, la plupart des équipes ont renoncé aux conférences de presse en présentiel. Elles déplorent leurs forfaits et rappellent à la hâte leurs coureurs. Les masques et incertitudes ont fait leur retour derrière les écrans. Mais dans les rues de Copenhague, tout cela semble un lointain mirage. Là, on transpire à vélo et on respire sans masque.



La vague d’émotions suscitée par la Grande Boucle va bientôt faire sauter les gestes barrières et balayer les doutes des cyclistes. Elle déferlera ensuite sur la Suisse. Qu’importent les absents et la tension du démarrage, pourvu qu’il y ait l’ivresse le temps d’un week-end à Lausanne, en Lavaux, sur les cols. Car la vague du Tour mérite de se surfer de l’intérieur. Ce tsunami de folie est contagieux.



Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

