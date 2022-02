Un fonds comme bouée de sauvetage – Une union sacrée scellée pour éviter les expulsions de locataires Les milieux immobiliers, l’Asloca, l’Hospice général et l’État créent un dispositif pour prévenir les évacuations. Eric Budry

De gauche à droite lors de la présentation du dispositif: Alberto Velasco, président de l’Asloca-Genève, Christophe Aumeunier, secrétaire général de la CGI, Thierry Apothéloz, conseiller d’État responsable de la Cohésion sociale, Antonio Hodgers, conseiller d’État patron du Territoire, Thierry Naz, président de l’USPI Genève, Leila Badiss, Unité logement de l’Hospice général, et Christophe Girod, directeur général de l’Hospice général. KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Le dispositif se nomme Domos et a pour ambition, dès le 1er juin, de stopper la mécanique implacable conduisant des locataires à perdre très rapidement leurs logements. Grâce à lui, des personnes ne dépendant pas de l’Hospice général pourront bénéficier d’une aide financière afin de payer leurs arriérés de loyers, ainsi que d’un encadrement social pour éviter une rechute. Ce dispositif est le fruit d’un partenariat entre l’État, l’Hospice général, la Chambre genevoise immobilière (CGI), l’Union suisse des professionnels de l’immobilier-Genève (USPI-Genève) et l’Association suisse de défense des locataires-Genève (Asloca).

«Le maintien du logement est une priorité absolue pour éviter la dégringolade sociale.» La formule est de Thierry Apothéloz, et c’est sur cette vision de la nécessité de préserver ce «bien pas comme les autres» que s’est élaboré le projet présenté mardi. «Nous étions très préoccupés par la situation des locataires qui sont sous le radar parce que n’émargeant pas à l’aide sociale, poursuit le responsable de la Cohésion sociale. L’un des enseignements de la pandémie dans le domaine social est que les collectivités publiques doivent se doter d’outils d’intervention plus souples et plus rapides pour faire face aux situations d’urgence se présentant lors d’accidents de la vie.»

Régies en relais

L’outil en question cible des personnes de la classe moyenne inférieure qui ont reçu une mise en demeure de leur bailleur pour un arriéré de loyer, voire de plusieurs. Domos prévoit que la régie propose au locataire d’être mis en relation avec l’Unité logement de l’Hospice général. Celle-ci évaluera si un soutien financier ponctuel – assuré grâce au don d’une fondation privée – peut être octroyé pour le paiement du loyer. Si c’est le cas, le versement devrait être effectué dans les septante-deux heures afin d’empêcher que la machine judiciaire ne se mette en route.

Les partenaires du projet insistent sur le fait que la personne en difficulté financière temporaire doit donner son accord au préalable avant tout transfert d’informations à l’Hospice général.

Christophe Aumeunier, secrétaire général de la CGI, et Thierry Apothéloz, conseiller d’État responsable du Département de la cohésion sociale. KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

«Cet accord est à l’avantage de tous, des locataires bien sûr, mais également des bailleurs car une procédure d’évacuation, cela représente toujours des pertes de loyers.» Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière CGI

Mais qu’est-ce qui a motivé les associations des milieux immobiliers à participer? «Cet accord est à l’avantage de tous, répond Christophe Aumeunier, secrétaire général de la CGI. Des locataires bien sûr, mais également des bailleurs car une procédure d’évacuation, cela représente toujours des pertes de loyers.» Sans oublier que cela permet également de diminuer les frais administratifs et financiers inhérents à ces procédures.

«Cet accord s’inscrit dans la continuité du partenariat initié avec les accords Vesta, au début de la pandémie (ndlr: pour les locaux commerciaux), ajoute Thierry Naz, président de l’USPI-Genève. Les régies immobilières font office de trait d’union entre les locataires et les propriétaires, afin que ce type de solutions puisse se mettre en place dans l’intérêt de tous.» Quant aux régies qui ne font pas partie des associations partenaires, le président estime qu’elles se rallieront – comme pour les accords Vesta – quand elles constateront que c’est à leur avantage.

L’Asloca satisfaite

Patron du Département du territoire, Antonio Hodgers insiste de son côté sur le caractère implacable de la machine judiciaire dans le domaine du droit du bail. «Cela peut aller extrêmement vite, rappelle-t-il. Les délais dépendent du droit du bail, qui est fédéral. Il est par conséquent indispensable d’agir très vite, préventivement, comme c’est le cas avec Domos.»

Au nom de l’Asloca, Alberto Velasco se félicite de cette réalisation. «Nous avons évidemment des divergences et nous en aurons toujours, mais ce qui doit nous unir tous, c’est d’éviter par tous les moyens qu’un citoyen soit mis à la rue.»

Leila Badiss, de l’Unité logement de l’Hospice général, et Christophe Girod, directeur général de l’institution. KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Des centaines de cas

Domos est un projet pilote dont les résultats seront évalués par un organe externe après deux ans. Pour l’heure, les partenaires concernés reconnaissent qu’il n’est pas possible de déterminer combien de personnes seront concernées. Leur estimation est de quelques centaines de cas.

Ce que l’on sait, c’est qu’il y a environ 750 requêtes en évacuation par année à Genève (un chiffre qui n’a pas augmenté durant la pandémie) et une centaine de décisions d’évacuation. Sur les 750 requêtes, la moitié concerne des gens déjà aidés par l’Hospice général qui, par conséquent, n’entrent pas dans le dispositif. Domos agira toutefois en amont des requêtes, au niveau des mises en demeure, ce qui accroît la population potentiellement concernée.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.