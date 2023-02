Insolites d’Antigel – Une troupe de noctambules cherche le cerf au bord du Rhône Au rang des «Made In» du festival, «Je suis un cerf» fait marcher le public dans la nuit en écoutant un conte écologique. Fabrice Gottraux

Mercredi 8 février. Sur les bords du Rhône, à hauteur de Cayla, les visiteurs coiffés de casques audios suivent «Je suis un cerf», du festival Antigel. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il est mort, le jeune cerf, allons prier pour lui. Par troupe de 50, 60 visiteurs, au moins. À raison de deux représentations quotidiennes, les premières mercredi, la suite jeudi soir, Antigel remporte un nouveau succès. La bête est morte. Vive les «Made In» du festival.

Sur les bords du Rhône, là où les promeneurs baguenaudent le jour et les chiens font leurs besoins, avec la nuit est apparue une troupe étrange, public de festivaliers accompagnés de quelques enfançons. Tous coiffés de casques audios, dont les lumières bleutées défilent en silence sur le sentier menant de Cayla aux bords du Rhône, en contrebas.

Tous hybrides!

Peu de choses à prendre dans ce spectacle en extérieur, le deuxième «Made in» de la treizième édition. Mais l’essentiel. Qui tient dans un conte écologique, un récit audio façonné telle une pièce radiophonique. Chaque visiteur a ses écouteurs, mode opératoire dont use régulièrement le festival.

Cette fois, on cherche le cerf. Celui qui, en février 2021, s’était introduit dans le périmètre urbain, jeune mâle solitaire dont les intentions restent équivoques. Selon les experts cités dans les journaux, la présence en ville d’un daguet, individu âgé d’un peu plus d’une année, serait accidentelle. Selon la petite voix qui trotte dans les têtes des noctambules ici présents, le futur est à nos portes, promesse d’une hybridation salvatrice. L’humaine nature retrouvera son animalité et tout ira mieux.

Danse nocturne sur les bords du Rhône pour «Je suis un cerf». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Prêts pour la grande mutation?» Une voix de femme raconte le vivant, la biologie, la symbolique, les «interstices», la «sauvagerie». Une voix d’homme la rejoint, usant du «je» pour faire s’exprimer le cerf. «Je n’aimerais pas brouter en regardant des têtes d’humains accrochées aux arbres», plaisante le ruminant.

Les trophées de chasse n’ont plus la cote, a fortiori dans le discours convenable que relaie Antigel. Qu’il s’agisse d’une promenade dans les bois, ce «Je suis un cerf» frigorifié n’incitant guère au repas carnivore. Où que l’on s’asseye dans les salles de théâtre pour admirer la vache du performeur antispéciste Daniel Hellmann, également au menu du festival genevois.

Bras levés pour faire le cervidé? Du Rhône, la troupe rejoint le cimetière de Châtelaine, là où un jeune cerf avait été abattu en février 2021. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Sans danger aucun. Sans surprise non plus. Sinon le plaisir d’un laisser-aller poétique, avec sa dose d’humour bienvenue. Chemin faisant, on a croisé Rudi van der Merwe pour une danse des bras écartés. Comme les bois du cerf? Intrigant, mais si bref. C’est qu’il fait froid.

On veut des histoires!

Au bout de la route, rendue au cimetière de Châtelaine, là où le cerf a été tiré, Tamara Bacci à son tour accueille la foule avec une danse des bras écartés. Comme les bois du cerf… La virée se conclut sur une chansonnette in situ par la dramaturge et musicienne Emmanuelle Destremau, alias Ruppert Pupkin, plume inspirée de cette escapade nocturne.

Et l’on s’en va avec, a minima, un petit bout de rêve. «Je suis un cerf» pouvait-il aller plus loin, plus en profondeur? Les chorégraphies étaient chiches mais le texte séduisant, qui ramène sur le terreau des rives du Rhône maintes histoires captivantes, de «La Reconquête» de Franz Hohler aux «Furtifs» d’Alain Damasio, vaste littérature à explorer.

