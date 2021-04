Accident – Une trottinette électrique percute deux piétons La police recherche des témoins de cet accident survenu samedi rue de la Poterie. Marianne Grosjean

L’accident a eu lieu à l’intersection de la rue de la Poterie et de la rue Liotard. GOOGLE MAPS

Samedi dernier vers 18 h 30, un homme en trottinette électrique a percuté deux passants qui traversaient un passage pour piétons. Le heurt a eu lieu sur la rue de la Poterie, à l’intersection avec la rue Liotard, tandis que le conducteur évoluait sur la bande cyclable qui longe le bord droit de la chaussée en direction de la rue de la Servette.

«Suite au choc, l’un des deux piétons chute et se blesse», détaille le communiqué de la police de mardi, précisant que cette dernière est à la recherche de témoins. Le conducteur de la trottinette électrique aurait néanmoins demandé à deux reprises au piéton s’il allait bien, avant de repartir aussitôt vers l’avenue Wendt au guidon de son engin.

Inconnu à ce jour et recherché, le conducteur est de type européen, aurait entre 25 et 30 ans, mesure entre 160 et 170 cm, présente une corpulence forte et était vêtu d’un pull-over à capuche gris clair au moment des faits. Les témoins de cet accident sont priés de s’annoncer à la Brigade routière et accidents (BRA) au 022 427 64 50.

