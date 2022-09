Demande de témoins – Une trentenaire portée disparue La police genevoise est à la recherche d’une femme souffrant de troubles de la mémoire et de l’orientation. Chloé Dethurens

Anna D. a quitté son domicile lundi. Elle souffre de troubles de la mémoire et de l’orientation. POLICE GENEVOISE

La police genevoise recherche une femme née en 1987, portée disparue depuis lundi. Elle a quitté son domicile de Céligny sans informer son entourage de sa destination, sans emporter une pièce d’identité, un téléphone ou de l’argent.

Anna D. souffre d’un trouble de la mémoire et de l’orientation, indique la police. Elle est née en 1987 et mesure 1,65 mètre pour 85 kilos. Elle a les «cheveux noirs lisses attachés en queue-de-cheval et les yeux bleus», précise un communiqué envoyé en fin de journée.

Au moment de sa disparition, la jeune femme portait «un sweat-shirt beige ample avec une inscription «Angeo» sur la poitrine gauche, un pantalon de survêtement bleu et des pantoufles bleues».

La police demande à toute personne ayant aperçu cette personne de contacter la police judiciaire au 022 427 75 10 ou encore d’avertir le poste de police le plus proche.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

