Art en plein air – Une trentaine d’œuvres monumentales se loveront au cœur de la ville Pour sa 2e édition, la biennale Sculpture Garden triple son offre. De juin à septembre, le public pourra découvrir d’immenses statues dans les parcs. Irène Languin

Culminant à 5,40 mètres, le «Coup de tête» en bronze de l’artiste français Abdel Abdessemed sera exposé sur l’île Rousseau, après avoir été vu devant le Centre Pompidou à Paris en 2012. Courtesy Abdel Abdessemed

L’annonce a une saveur toute particulière pour les amateurs de culture. Dans un contexte de crise dû au coronavirus, Sculpture Garden est en effet la première manifestation à pouvoir assurer sa tenue cet été à Genève, après une désolante déferlante d’annulations de festivals, concerts et célébrations diverses. D’autant que la jeune biennale promet un programme trois fois plus étoffé que lors de sa première édition en 2018, en déployant une trentaine d’œuvres grand format (contre dix deux ans plus tôt) dans des espaces publics fort appréciés durant les beaux jours: le parc des Eaux-Vives, le parc La Grange et le quai Gustave-Ador.