Vufflens-le-Château – Une tortue dangereuse rôdait devant l’école L’animal de 10 kilos, sans doute abandonné, appartient à une espèce agressive des États-Unis. Il a été pris en charge par les experts de Chavornay. Cédric Jotterand

Une tortue hargneuse et potentiellement dangereuse, beau bébé de 10 kilos, a été retrouvée à Vufflens-le-Château en fin de semaine dernière, avant son transfert au Centre Emys de Chavornay. DR

Tout droit sortie d’un film d’épouvante, une tortue hargneuse a été découverte en fin de semaine dernière par des habitants de Vufflens-le-Château alors que l’animal rôdait juste à côté de l’étang de la petite école. Pas de quoi fouetter un chat a priori, sauf que le spécimen n’a rien de la gentille Caroline de la bande dessinée «Boule et Bill», puisqu’il est en mesure de «facilement couper le doigt d’un enfant trop curieux», selon le spécialiste Jean-Marc Ducotterd, président de l’association Protection et récupération des tortues.

Présence mystérieuse

Fort heureusement, aucun élève n’était dans les parages en raison des vacances de Pâques, et à ce stade personne n’est capable d’avancer la moindre explication sur les raisons de la présence du reptile dans le village. C’est une femme de la région qui a pris les choses en main et l’a emmené, samedi, au Centre Emys de Chavornay, qui en prend soin désormais. «Heureusement que cette dame connaissait un peu les tortues et a pu la capturer avec précaution, en faisant preuve d’une bonne dose de courage», précise Jean-Marc Ducotterd.

«Cette tortue est en mesure de facilement couper un doigt à un enfant trop curieux.» Jean-Marc Ducotterd, président de l’association Protection et récupération des tortues, à Chavornay

Et l’expert de préciser que cette espèce, qui répond au nom de Chelydra serpentina, originaire des États-Unis, peut se montrer aussi dangereuse qu’agressive quand elle est manipulée. Elle vit d’ordinaire dans les marécages des Everglades, en Floride, et mange tout ce qui passe à sa portée, des poissons aux petits mammifères, ne se refusant pas, à l’occasion, un rat ou un canard.

D’abord petites et inoffensives, ces tortues changent de caractère et de format au fil des ans, et la tentation de s’en débarrasser est grande, ce qui est sans doute le motif de cette «trouvaille» à l’ombre du château de Vufflens.

