Faits divers – Une toiture s’embrase aux Pâquis Un impressionnant dispositif de secours a été déployé à la rue des Alpes 9. Aucune victime n’est à déplorer. Lorraine Fasler

Deux grandes échelles ont été déployées mardi après-midi à la rue des Alpes 9. ADV

Un incendie s’est déclaré dans les combles d’un immeuble à la rue des Alpes 9, ce mardi en début d’après-midi.

Après avoir reçu l’alerte à 13 h 08, un impressionnant dispositif du Service d’incendie et de secours (SIS) a été déployé. Pas moins de trente professionnels du SIS à bord de neuf véhicules et dix pompiers volontaires de la Ville de Genève ont été dépêchés sur place, afin de venir à bout de l’incendie qui s’était déclaré dans des bureaux vides en travaux.

«Le feu a pris dans la toiture entre le cuivre et les faux plafonds, explique Nicolas Millot, officier chargé de la communication du SIS. Il a fallu s’assurer que le feu ne se propage pas côté lac et côté Jura, aidé par une forte bise présente dans la petite rade.» Des ouvertures ont dû être percées dans le toit en tôle de cuivre, afin d’accéder aux flammes. Une grande échelle a été déployée sur la rue des Alpes et une seconde occupait la cour de l’immeuble, afin de prendre le foyer en étaux.

© Incendie Secours Genève

Rue des Alpes toujours fermée

À 15 h 39, le feu était sous contrôle, sans être totalement éteint pour autant. La rue des Alpes était toujours fermée à la circulation dans les deux sens à 16 h 10. Les pompiers maintenaient leurs efforts afin d’éviter les dégâts d’eau dans l’immeuble, potentielle conséquence de l’intervention. Il restait également à bâcher les zones de toitures ajourées.

Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessé et aucune évacuation n’a été nécessaire. L’enquête déterminera les causes du sinistre.

En parallèle à l’incendie de toiture des Pâquis, le SIS est intervenu sur deux autres départs de feu, l’un dans un appartement et un second dans les sous-sols d’une institution.