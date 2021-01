New York – Une toile de Botticelli adjugée à 82 millions de francs Le tableau du maître italien, «Jeune homme tenant un médaillon», a été vendu aux enchères jeudi par la maison Sotheby’s pour 92,2 millions de dollars.

La toile «Jeune homme tenant un médaillon» a été vendue, jeudi à New York, pour plus de 92 millions de dollars à un collectionneur. AFP

Un tableau du maître italien de la Renaissance Sandro Botticelli a été vendu jeudi 92,2 millions de dollars (81,9 millions de francs) lors d’une vente organisée par la maison Sotheby’s, à New York. Une somme record depuis près de deux ans pour une œuvre d’art vendue aux enchères.

«Quand vous regardez une toile comme celle-ci, qui est à ce point exceptionnelle, il faut la comparer à d’autres chefs-d’œuvre, des tableaux de Picasso, de Bacon ou de Basquiat», qui ont battu des records ces dernières années, a fait valoir Christopher Apostle, chef du département des maîtres anciens chez Sotheby’s, avant la vente.

Éphèbe inconnu

«Jeune homme tenant un médaillon» représente un jeune éphèbe aux cheveux longs. Son identité n’est pas connue, mais les spécialistes pensent qu’il pourrait s’agir d’un proche de la puissante famille florentine de Médicis.

Bien que vieux de plus de 500 ans, le tableau de Botticelli est dans un état de conservation exceptionnel. Non daté, il aurait été réalisé entre la fin des années 1470 et le début des années 1480 par le peintre de la Renaissance à qui l’on doit aussi «La Naissance de Vénus» et «Le Printemps», deux de ses œuvres les plus célèbres.

Propriété d’un promoteur immobilier

En possession du magnat de l’immobilier new-yorkais Sheldon Solow, qui l’avait acheté 810’000 livres (environ 980 millions de francs) en 1982, il a néanmoins été exposé dans de nombreux musées et durant de longues périodes. Après le décès de Sheldon Solow mi-novembre, sa famille avait un temps envisagé de créer un musée à New York dédié à la collection du promoteur immobilier, dont le jeune homme au médaillon aurait été la principale attraction, avant de renoncer.

AFP