Initiative «Enfants sans tabac» – Une timide avancée est attendue dans tous les cas Quelle que soit l’issue de la votation du 13 février, la vente de cigarettes aux mineurs n’aura plus droit de cité en Suisse.

Seuls deux cantons, Appenzell Rhodes-Intérieur et Schwyz, autorisent encore la vente de tabac aux mineurs. KEYSTONE

Que les Suisses acceptent ou refusent l’initiative sur le tabac, une nouvelle loi entrera en vigueur. La vente de cigarettes sera interdite aux mineurs et la publicité mieux règlementée, notamment dans les cinémas et les espaces publics. Des mesures qui sont souvent déjà appliquées au niveau cantonal.

Le Parlement a pris son temps pour accoucher du texte. Une première mouture, prévoyant des restrictions importantes pour la publicité, a été renvoyée au Conseil fédéral.



La Suisse fait partie des cancres européens Afficher plus La Confédération ne connaît que peu de mesures anti-tabagisme et fait ainsi pâle figure en comparaison européenne. Elle est par exemple la seule à ne pas avoir instauré de limitation d’âge nationale pour la vente de tabac aux jeunes. Terre de nombreuses multinationales du tabac, le petit pays est également particulièrement permissif en matière de publicité. Il autorise notamment la publicité en extérieur, dans la presse écrite, aux points de vente, ainsi que le parrainage national. Le reste du continent interdit majoritairement ces réclames ou les restreints. Aucun n’autorise la publicité dans les journaux. Et seule la Bulgarie rejoint la Suisse sur la publicité extérieure. L’Europe est moins unie sur les autres formes promotionnelles.

Pour sept cantons, dont Genève, Fribourg, Neuchâtel, le Valais et Berne, les interdictions valent aussi pour les cigarettes électroniques. Avec la nouvelle législation, la vente de ces dernières sera aussi interdite aux moins de 18 ans. Des achats-tests pourront être effectués, et des amendes distribuées.

La publicité sera quant à elle interdite sur les affiches, dans les transports et les bâtiments publics, mais aussi dans les cinémas et sur les terrains de sport. Le parrainage d’événements internationaux et de manifestations destinées aux jeunes sera également prohibé. Tout comme la publicité dans les publications et sur les sites destinés aux mineurs.

La nouvelle loi règle encore d’autres aspects, comme la composition et le conditionnement du tabac. KEYSTONE

Dix-sept cantons disposent déjà d’une interdiction de la réclame pour le tabac sur les affiches dans les lieux publics. Dans la plupart d’entre eux, elle s’étend même aux panneaux visibles depuis un espace public. Vaud, Genève, Fribourg, le Valais et Berne en font partie. Une règlementation est en cours d’élaboration à Neuchâtel. Six cantons connaissent aussi des restrictions pour les cinémas.

Les coûts du tabagisme atteignent des milliards de francs Afficher plus Hospitalisations, traitements médicaux ou encore arrêts maladie dus au tabagisme ont un coût élevé pour la société. L’Etat, les assurances sociales et l’économie doivent débourser chaque année entre quatre et six milliards de francs, selon les études citées. Les coûts directs, comme les médicaments et les hospitalisations, s’élèvent à trois milliards de francs par an, soit 4% des dépenses de santé, selon les études citées aussi bien par les partisans que par les opposants à l’initiative sur le tabac, soumise au peuple le 13 février. C’est 363 francs par personne ou 1500 francs pour une famille de quatre personnes. Les coûts indirects que sont les arrêts maladie ou les pertes de production font eux moins l’unanimité. Le gouvernement estime qu’ils se situent entre un et deux milliards de francs, alors que les initiants avancent des montants allant jusqu’à trois milliards. A titre de comparaison, les entreprises du tabac ont investi un peu moins de 10 millions de francs en 2020 pour des publicités diffusées dans la presse écrite et sur des affiches, d’après des études citées par les deux camps. Cela correspond à 0,2% des dépenses publicitaires totales en Suisse.

Convention de l’OMS manquée

La nouvelle loi règle encore d’autres aspects, comme la composition et le conditionnement du tabac. Les cigarettes pourront par exemple contenir du menthol ou tout autre ingrédient augmentant le potentiel de dépendance ou facilitant l’inhalation des produits. Et le vapotage sera interdit partout où il est interdit de fumer.

Si le référendum n’est pas saisi, la loi pourra vraisemblablement entrer en vigueur à la mi-2023. Elle n’est toutefois pas suffisante pour ratifier la convention de l’OMS pour la lutte contre le tabac, que la Suisse a pourtant signée. Les restrictions publicitaires sont trop faibles. D’aucuns pourraient ainsi être encouragés à déposer un «oui» dans les urnes le 13 février en faveur de l’initiative.

ATS

