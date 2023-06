Réseaux sociaux – Une tiktokeuse passée maître dans l’art de la gestion du porte-monnaie Janice Kerschbaumer a lancé en février dernier le compte TikTok Coach ton budget afin d’aider tout type de personnes à améliorer son rapport à l’argent. Déjà 80’000 followers. Tiffany Terreaux

Janice Kerschbaumer s’est lancée sur le réseau social TikTok en février dernier. DR

Trois choses qui ruinent ton budget? 1. Dépenser trop d’argent dans la nourriture. 2. Acheter de façon compulsive sans planifier ses achats. 3. S’endetter avec des intérêts. Clair, simple, précis. C’est via ce type de vidéos très courtes sur TikTok, que Janice Kerschbaumer conseille ses followers afin d’économiser ou gagner plus d’argent. Le tout sans se priver drastiquement. La preuve? Elle s’octroie deux grands voyages par an.