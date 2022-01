États-Unis – Une Texane faisait vivre sa fille avec le cadavre de son père La mère a été arrêtée et écrouée pour mise en danger d’enfant, falsification de preuves et non déclaration de décès.

Ce lugubre fait divers a eu lieu dans un petit village du nord du Texas, aux Etats-Unis. AFP

Une femme a été interpellée mardi dans un petit village du nord du Texas, après que la police a découvert qu’elle obligeait depuis plusieurs semaines sa fille de 11 ans à vivre avec le cadavre de son père, a rapporté cette semaine la presse locale.

Elle a expliqué aux policiers qu’elle n’avait pas déclaré la mort d’Allen Wiest, le père de sa fille, de peur d’être expulsée de son logement où l’homme n’était pas supposé se trouver. La mère et sa fille vivaient avec ce corps en décomposition depuis trois ou quatre semaines, dans la ville d’Electra, au milieu des champs pétrolifères.

Découvert dans un appartement insalubre

Le 1er décembre, le chef de la police locale, Terry Wooten, s’était rendu sur place après avoir été informé de la présence de mouches et d’odeurs venant d’une fenêtre ouverte de l’appartement. N’ayant pas reçu de réponse après avoir frappé à sa porte, son équipe était entrée dans l’appartement et découvert, dans le couloir, le cadavre recouvert d’une couverture et de sacs poubelle.

Sans eau courante, l’appartement était jonché d’ordures et a été jugé «invivable», selon le rapport de police auquel a eu accès la chaîne télévisée KFDX-TV, du réseau NBC. La femme avait précisé aux policiers que le cadavre était celui du père de l’enfant. Un mandat d’arrêt a été délivré le 13 janvier à son encontre.

Sa fille a été prise en charge par les services de protection de l’enfance et hospitalisée à cause d’infections dues à des piqûres d’insectes.

ATS

