Gino Mäder n’était pas un cycliste lambda. Pour tout vous dire, dès que j’avais la chance de me faire envoyer sur une course, je lorgnais la liste des engagés en espérant que lui aussi allait être de la partie. Parce que les interviews en sa compagnie étaient toujours un bon moment et qu’il avait plein de trucs à dire, chose pas forcément commune dans le sport ultraconnecté et bridé du XXIe siècle. En prime, il les évoquait toujours avec un sourire communicatif et, cerise sur le gâteau pour un journaliste romand qui rame en suisse-allemand, dans un superbe français.

Gino était un coureur qui avait mis du temps à éclore au plus haut niveau, par rapport à la nuée de jeunes pépites qui peuplent le peloton actuel. Aussi parce qu’en Suisse, les cyclistes professionnels mettent tous un peu plus de temps à se révéler. Ici, on fait des études et/ou l’armée et jusqu’au bout. Ça permet d’avoir des sportifs qui ont des jambes en béton, ça aide dans ce métier, mais aussi une tête bien faite. Et ça, ça aide dans la vie.

Gino Mäder nous a quittés sans réaliser son plus grand rêve et c’est un autre crève-cœur parmi le peloton de regrets éternels que laissera sa mort.

Le Bernois, dont les deux parents avaient évolué à un niveau cycliste correct, était de ceux qui ont des convictions et qui ne font pas qu’en parler. Il les mettait en pratique et était devenu un des chouchous du monde de la petite reine pour son combat contre le réchauffement climatique.

Gino Mäder nous a quittés sans réaliser son plus grand rêve et c’est un autre crève-cœur parmi le peloton de regrets éternels que laissera sa mort. Il rêvait de participer au Tour de France et le Covid l’en avait empêché en 2022. Cette année, après un nouveau début de saison perturbé par le virus, le grimpeur commençait à remonter la pente et il disait mercredi matin à un collègue qu’il espérait encore y arriver cette année. Franchement, la vie est injuste.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

