Portrait de jeunes bénévoles (4/4) – Une ténacité à toute épreuve pour combattre les invasives Mégane Hageli, diplômée de l’Hepia, donne de son temps pour l’Association de sauvegarde du Léman, qui lutte notamment contre l’expansion des plantes exotiques. Aurélie Toninato

Depuis plus d’un an et demi, Mégane Hageli est bénévole à l'Association de sauvegarde du Léman et elle participe au moins une fois par mois aux séances d'arrachage de plantes invasives – ici à Yvoire. LUCIEN FORTUNATI

Ce matin-là, le rendez-vous est donné dans un cadre idyllique, à Yvoire, sous le soleil et face à l’eau scintillante du Léman. Sur la berge escarpée, des petites mains s’activent. Pour elles, l’heure n’est pas à la contemplation. À genoux entre les orties, Mégane Hageli, 26 ans, se livre à un duel depuis de longues minutes. Ses coups de pioche répétés n’ont pas encore eu raison de la racine de ce plant de renouée du Japon.

Cette espèce exotique invasive menace la biodiversité locale et l’Association de sauvegarde du Léman (ASL) – organe franco-suisse reconnu d’utilité publique – mène depuis dix ans des actions régulières d’arrachage autour du lac pour freiner sa prolifération. Mégane y participe depuis plus d’un an et demi.

Sauver la biodiversité locale

La jeune femme est finalement venue à bout de la racine coriace. Elle fourre la plante dans un sac, avant de s’attaquer à l’invasive suivante. «Parfois, les gens ne comprennent pas que l’on arrache la renouée. Ce n’est pas gratuit! Notre action permet à une plante indigène de se réimplanter et celle-ci sera bien plus intéressante pour la faune que l’invasive. De plus, la renouée retient moins bien le sol, qui a tendance à s’éroder.»

La Haut-Savoyarde raconte qu’après des études en gestion de la nature à Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, un peu plombée par le discours catastrophiste ambiant «qui donne l’impression que tout est fichu et qu’il n’y a plus rien à faire», elle a voulu s’engager concrètement pour l’environnement.

«Je ramasse aussi les déchets de mon côté, quand je me promène. C’est assez déprimant de voir tout ce qui est jeté.» Mégane Hageli

C’était il y a un an et demi. Elle a choisi l’ASL, pour sa diversité d’actions et son travail de sensibilisation. L’adepte de la petite reine a notamment tenu un stand d’information au Salon nautique et participé au nettoyage annuel des rives et des fonds du Léman, l’opération Net’Léman. «Je ramasse aussi les déchets de mon côté, quand je me promène. C’est assez déprimant de voir tout ce qui est jeté, les mégots et les microplastiques polluent énormément l’eau. Les gens savent qu’ils polluent mais ils le font quand même…»

Une invasive superpuissante

L’architecte paysagiste participe à des actions d’arrachage avec l’ASL au minimum une fois par mois. Dans ce combat, il faut faire preuve de persévérance. Car la renouée du Japon est dotée d’une extraordinaire capacité de croissance – jusqu’à 8 centimètres par jour et 3 mètres en quelques semaines! – et elle se propage avec une grande facilité – le seul moyen d’empêcher sa dissémination est de brûler les plants arrachés. Plusieurs techniques sont utilisées pour s’en débarrasser; les bénévoles de l’ASL, eux, pratiquent l’arrachage manuel.

La méthode permet de traiter des zones que les machines n’arrivent pas à atteindre, en particulier les rives rocailleuses. Mais elle demande des forces conséquentes: durant la période de végétation, entre avril et octobre, il faut se rendre environ toutes les trois semaines sur les sites à renouées. Il y en a plus de deux cents autour du Léman… L’ASL a beau pouvoir compter sur près de 500 bénévoles, la tâche semble titanesque.

«Je suis venue arracher sur ce site d’Yvoire il y a quelques semaines et ça a déjà bien repoussé. Ça peut paraître décourageant et frustrant parfois, confie Mégane. Mais il y a quand même des résultats, donc ça motive à continuer! Et l’équipe de l’ASL est super.» L’association indique constater, dans les foyers traités chaque année, une diminution de la quantité de matière végétale éliminée et une recolonisation par les plantes indigènes.

«Tous les gestes ont un poids»

L’engagement de Mégane pour l’environnement ne se limite pas au bénévolat. Elle veille à limiter sa production de déchets au quotidien, perpétue les écogestes adoptés depuis l’enfance et cultive ses légumes avec son compagnon, paysagiste rencontré à l’Hepia, sur un terrain de 150 m²: «On est presque autonome!» sourit-elle.

Récemment, elle a créé sa propre entreprise d’espaces paysagers «pour sensibiliser les gens et les encourager à ramener de la nature chez eux, en comprenant les bienfaits qu’elle peut leur apporter. Pour travailler, aussi, avec les écoles dans un souci de sensibilisation et d’information.» Et éveiller chez chacun un respect de la nature. «On ne fera pas tous les mêmes gestes pour l’environnement, ils ne seront pas tous de la même ampleur, mais ils auront tous un poids.»

