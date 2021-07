Lettre du jour – Une synergie qui questionne Opinion Courrier des lecteurs

MAGALI GIRARDIN

Grand-Saconnex, 4 juillet

L’agence télégraphique suisse nous informe que le Conseil d’État genevois va demander au Grand Conseil de débloquer un crédit d’investissement de 77 millions pour la construction d’un bâtiment au bord de la piste de l’aéroport de Genève, destiné à la police internationale et à la coopération policière et douanière franco-suisse. Jusque-là rien à redire, probablement.

Mais la suite mérite toute notre attention. Doté d’un espace de 40 places de détention administrative, ce bâtiment communiquera avec un Centre fédéral de départ collé à lui et prévu pour abriter 250 requérants d’asile qui seront ainsi coincés entre une bretelle d’autoroute et le tarmac de l’aéroport, avant d’être escortés dans un avion.

Ce centre de semi-détention (les «hôtes» doivent être rentrés à 17h, on ne peut leur rendre visite, et les enfants suivent des cours sur place) est d’ores et déjà en construction, avec l’aval du Conseil d’État genevois qui salue dans cette double réalisation fédérale et cantonale le produit d’une admirable synergie (sic). Belle synergie en effet…

Les requérants déboutés par la Confédération mais encore en attente d’être déplacés d’une aile à l’autre de cet ingénieux dispositif vont assurément rentrer à l’heure jusqu’à ce qu’on les invite à passer de leurs chambres aux cellules de détention administrative du bâtiment genevois.

N’imaginons pas un instant qu’ils puissent s’évanouir dans la nature comme par enchantement. À moins que ce ne soit, justement, l’intention secrète de cette astucieuse synergie? Une coûteuse machine à épargner des sous et à multiplier les emplois au noir?

Il n’échappera pas aux esprits chagrins, jaloux de leur prétendue autochtonie et peu soucieux des réalités de l’économie et des droits humains, qu’on pourrait songer à sauter une étape et transformer le tout en une grande unité de concentration où seraient gardés sous bonne garde les migrants et les sans-papiers en attente de leur départ loin d’une Genève aussi cossue qu’inhospitalière.

Philippe BorgeaudHistorien des religions

