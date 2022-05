LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Une sylvothérapie à pleine voix Quand vous chantez en forêt, c’est toute la force du vivant qui s’exprime en vous.

Une sylvothérapie à pleine voix DR

D’abord, les arbres vous offrent tout, leur présence, leur oxygène, leurs substances odorantes, leur fraîcheur et leur calme. Et c’est source de bienfaits: des scientifiques et médecins japonais, australiens et américains l’ont prouvé depuis les années 1980.

Ensuite, la voix vient stimuler les recoins oubliés de votre corps qui ne demandent qu’à retrouver leurs fourmillements. Et leur joie aussi. Ainsi, avec patience et persévérance, en pratiquant en forêt ou même chez vous les exercices de ce livre, vous ressentez une énergie bienfaisante qui se répand dans la globalité de votre corps et qui devient terreau pour les détentes, les allégresses, les eaux paisibles et circulantes, et les cicatrisations des chairs et du cœur.

En voyageant dans ce livre, Vincent Karche vous invite à fréquenter les arbres et votre voix, deux puissantes voies de passage vers l’inconditionnel en vous.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 19.–*

Prix lecteurs: Fr. 24.–*

Format: 15 x 23,5 cm, 240 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 5.–, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.