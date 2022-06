Le sélectionneur. actif comme rarement, devant son banc dimanche à Genève. BASTIEN GALLAY / LPS

Arrivé à la tête de l’équipe de Suisse, Murat Yakin a fait tout juste. Puis tout faux. Puis tout juste à nouveau. Ou alors c’est le contraire, il faisait faux depuis le début, malgré le bonheur de la qualification au Mondial, et c’est dans la douleur qu’il a ouvert les yeux au mois de juin, éclairé par ses propres joueurs. Ombres et lumières d’un sélectionneur, plis et replis d’une équipe nationale: une Suisse qui vit.

Elle s’est animée dans la contrariété d’abord, sacrifiant ses convictions à celles de son nouvel entraîneur, sans pouvoir le lui dire: la providence l’envoyait au Qatar, le symbole était inattaquable.

Elle s’est révoltée dans l’adversité ensuite. Si les résultats donnent raison quand on gagne, ils indiquent l’erreur quand on perd, et ces trois défaites consécutives pour commencer le mois de juin en Ligue des nations auront été autant de signaux forts.

«Murat Yakin a ses propres idées, c’est très bien. Il a eu l’intelligence de les confronter aux acquis de cette sélection et de s’appliquer ce qu’il préconise: l’adaptation, la flexibilité.»

Dangerosité des orientations fébriles, limites de la prudence obsessionnelle: comme tous les entraîneurs, Murat Yakin bâtit par l’arrière, mais en nourrissait un tropisme défensif. Depuis le départ d’Ottmar Hitzfeld, cette spéculation n’est plus la philosophie de cette équipe, qui veut se donner des chances d’exister autrement et qui l’a fait avec succès durant les sept années de l’ère Petkovic.

Murat Yakin a ses propres idées, c’est très bien. Il a eu l’intelligence de les confronter aux acquis de cette sélection et de s’appliquer ce qu’il préconise: l’adaptation, la flexibilité. Pour résister au Portugal en étant dominé après la pause, il fallait d’abord oser vivre dans son camp, un élan renforçant l’autre.

À cinq mois du Mondial de fin d’année, c’est une référence solide. Pour Yakin. Pour la Suisse.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.