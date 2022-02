Musée des arts d’Extrême-Orient – Une stupéfiante sculpture de bambou prend son envol à la Fondation Baur En marge de l’exposition «Éloge de la lumière – Pierre Soulages/Tanabe Chikuunsai IV», ce dernier a tressé sur mesure une œuvre aérienne de 7 mètres de haut pesant 100 kilos. Pascale Zimmermann Corpataux

Dans le cadre de sa nouvelle exposition, «Éloge de la lumière», la Fondation Baur a commandé au maître japonais Tanabe Chikuunsai IV une œuvre monumentale. LAURENT GUIRAUD

Il est l’héritier d’une dynastie de vanniers japonais passés maîtres dans l’art de tresser le bambou. Tanabe Chikuunsai, quatrième du nom, a séjourné une semaine à Genève pour créer sur mesure, de ses mains, une œuvre qui épouse les formes du hall du Musée des arts d’Extrême-Orient de la Fondation Baur et les courbes de l’escalier de la superbe demeure du quartier des Tranchées. On les regarde, ces mains, seuls outils avec l’eau et le feu pour dompter la matière végétale née très loin, dans les bambouseraies de l’Empire du Soleil levant. Puissantes et douces pourtant, elles parviennent à faire ployer les lamelles fines, soigneusement découpées en bandes de semblables dimensions, qui plient mais ne cassent jamais.

«Je vis avec le bambou depuis mon enfance et le tresse depuis que je suis tout petit, avec mon père dans son atelier. Il fait partie de mon être, comme font partie de lui mes œuvres. C’est ce que j’ai la charge de transmettre», répond Tanabe en japonais, traduit avec fluidité par Laure Schwartz-Arenales, directrice du Musée de la Fondation Baur et commissaire de l’exposition «Éloge de la lumière – Pierre Soulages/Tanabe Chikuunsai IV», qui motive la présence de l’artiste nippon à Genève. «Ce que je fais a trait à la culture bouddhique du zen, à sa spiritualité, et j’entretiens un lien très profond avec une matière, une couleur. Je peux alors imaginer toutes sortes de formes, toutes sortes de mondes», dit-il.

Tanabe Chikuunsai IV travaille sans relâche, avec ses trois assistants, depuis six jours pour achever la sculpture de bambou noir. LAURENT GUIRAUD

La sculpture de bambou noir déploie sa base en corolle et s’adapte parfaitement à la forme du sol, dans lequel elle semble s’enraciner avant de prendre son envol dans la cage d’escalier. Deux troncs se rejoignent pour former une boucle à travers laquelle se faufile un couple de branches qui s’élancent vers la verrière du plafond en dessinant deux belles arabesques successives. De l’ensemble se dégage une grâce aérienne stupéfiante. La lumière dorée joue à cache-cache entre les lacis gris-brun. L’œuvre restera en place jusqu’à l’automne, quand bien même l’exposition «Éloge de la lumière» prendra fin le 27 mars.

Les assistants du maître mettent la dernière main à l’ouvrage, afin d’assurer sa parfaite stabilité. LAURENT GUIRAUD

Arrivé à Genève le 1er avril en compagnie de ses trois assistants – deux hommes et une femme –, Tanabe s’est mis au travail dès le lendemain matin, prenant la mesure de l’espace, s’inspirant de l’esprit des lieux. «Il aurait dû être présent au vernissage de l’exposition, en novembre dernier, mais la situation sanitaire ne l’a pas permis, déplore Laure Schwartz-Arenales. Il n’avait jamais vu le musée avant, et même si nous lui avions envoyé des photos et toutes les informations nécessaires, il a été contraint de concentrer en quelques heures toute son énergie pour créer la sculpture intégralement sur place. Ce qui apparente l’événement à une performance d’art contemporain.»

L’œuvre culmine à 7 mètres de hauteur et pèse 100 kilos. Les 9000 bandes de bambou découpé en fines lamelles de 2 mètres de long ont été évidemment précalibrées et envoyées à Genève sous forme de fagots. Un an s’est avéré nécessaire à la préparation du travail, à partir de la coupe des végétaux en segments de 4 mètres de longueur. «La base et les différentes parties ont été tressées à une vitesse incroyable, s’extasie la directrice du musée, puis assemblées.» «Il faut à chaque instant veiller à l’équilibre, précise le maître vannier, afin de faire sentir au visiteur l’élévation tout en conservant la stabilité de l’ensemble.»

Le 7 avril en fin d’après-midi, la sculpture est presque terminée. Les trois assistants du maître, vêtus d’habits entièrement noirs et de chaussettes traditionnelles japonaises, s’affairent. Leurs doigts glissent les lamelles de bambous les unes sur les autres dans un tressage rigoureux. Un coup de sécateur par ci, par là, parachève le ciselage. On ne peut que saluer la grâce et la souplesse du bambou, la force résiliente de sa tige qui pousse rapidement, très droite, mais sait plier sans casser quand il le faut.

Exposition jusqu’au 27 mars

Au sous-sol du musée dialoguent les sublimes «Outrenoirs» de Pierre Soulages avec les réalisations ciselées de Tanabe. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, pourtant leurs oeuvres s’accordent à merveille pour forger artistiquement la lumière. Le clair-obscur est le roi dans ces quatre salles sombres traversées d’éclats. Il offre un aperçu d’une esthétique japonaise de la délicatesse qui répond magistralement à la puissance des créations de Soulages.

Le bambou noir a été débité en fines lamelles de différentes longueurs et d’égale largeur. Neuf mille segments constituent la sculpture. LAURENT GUIRAUD

