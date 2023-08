Une star du large à la barre – Un retour sur le lac bien arrosé pour Justine Mettraux La navigatrice hauturière était l’ambassadrice de la 50e Syz Translémanique en solitaire, une épreuve lacustre initiatique pour bien des marins suisses. Grégoire Surdez

Justine Mettraux tout en maîtrise sur son Luthi 38 Body and Soul. EP MEDIA

Il y a plus de dix ans, avant de prendre le large, direction Lorient, Justine Mettraux n’avait pas esquivé les régates locales. Bol d’Or, Cinq jours du Léman, et Syz Translémanique en solitaire: des monuments lacustres formateurs à bien des égards. «La Translem», comme on la surnomme, est sans aucun doute le monument auquel tout régatier lémanique qui se respecte doit se confronter un jour. «C’est souvent lors de cette course que l’on valide une première fois ses capacités à faire les choses par soi-même, explique celle qui depuis ses premiers bords nocturnes sur le Lac a passé des hivers entiers dans le grand Sud. Pour ceux qui ont des envies de prendre le large, de faire par exemple une Mini-transat, la Translémanique en solitaire est presque un passage obligé.»

Depuis cinquante ans, l’épreuve a vu défiler bon nombre de prétendants à l’Atlantique. Des gamins du lac qui ont eu le coup de foudre pour les aventures en solitaire. Être seul maître à bord, avoir ce privilège de tout décider. Pour cette édition jubilaire, il fallait bien une ambassadrice digne de cette histoire forte. Qui d’autre, donc, que Justine Mettraux, sans aucun doute la navigatrice suisse la plus à la pointe de sa génération, pour célébrer ce bel anniversaire? «Le timing cette année était le bon car la course tombait sur la fin d’une très courte période de vacances que j’ai passées en Suisse, profitant de voir ma famille au maximum. Je suis venue car j’aime cette course et que j’ai toujours du plaisir à naviguer sur ce lac. Maintenant, avec un peu plus de temps de préparation du bateau, j’aurais peut-être pu être un peu plus devant.»

Dans la cour des grands

Comme à son habitude, Justine Mettraux déteste se mettre en avant. Elle ne dira pas que son bateau, un Luthi 38, ne pouvait pas lui permettre de gagner au scratch. Sa 7e place, à 26 minutes du vainqueur François Thorens sur son Psaros 40, est pourtant remarquable. Et dans le classement au temps compensé (qui prend en compte le handicap de chaque bateau), elle met un lac à ses concurrents directs et leurs bateaux plus grands et plus beaux. Un coup d’œil sur la trace laissée par la Genevoise sur la cartographie donne aussi une bonne idée de son niveau. Choix clairs, manœuvres moins nombreuses, régularité, Justine Mettraux ne navigue pas dans la cour des plus grands par hasard. Sans doute aurait-elle mérité d’avoir un meilleur monocoque lui permettant, comme Charlie Dalin en 2021 sur le Luthi 1090 Katana, de s’imposer en temps réel.

Il n’y a aucun regret dans le discours de celle qui disputera son premier Vendée Globe en 2024. Le ciel lémanique n’a pourtant pas été clément avec les 134 courageux qui ont pris le départ à ses côtés samedi matin au large de la SNG. Sur le même parcours que celui du Bol d’Or Mirabaud, les éléments se sont déchaînés par moments. Et même Justine Mettraux, qui en a vu d’autres depuis qu’elle parcourt les océans du globe, est partie «au tas». «On voyait le grain arriver mais je ne pensais pas qu’il viendrait aussi vite, raconte-t-elle. Je n’ai pas eu le temps d’affaler le spi. Il fallait juste rester calme et attendre. Car descendre les voiles en pleins coups de vent, c’est encore plus risqué.»

Un coup de tabac

Ce méchant coup de tabac qui a cueilli la flotte lors de montée vers le Bouveret est venu rappeler à tous les solitaires que le lac n’est pas aussi lisse qu’il le laisse paraître parfois et que l’anticipation est sans doute le maître mot dans le dico du solo. «Ce n’était pas une partie de plaisir, reconnaît Justine Mettraux. Les conditions étaient vraiment très irrégulières, et difficiles à prévoir. Et c’était très humide. Mais je suis très heureuse d’avoir navigué à nouveau sur le Léman et je trouve formidable de voir l’engouement qu’il y a pour cette régate. Elle a compté pour moi. Elle comptera sans doute pour certains qui étaient là aujourd’hui (ndlr: ce week-end) et qui auront beaucoup appris sur eux-mêmes et sur la navigation en solitaire.»

Justine Mettraux est repartie pour Lorient. Avec, elle aussi, un peu plus encore de «Léman» dans ses bagages.

Encore trois courses en 2023 Après deux petites semaines de vacances, passées essentiellement dans les Alpes bernoises et fribourgeoises, aux racines de la famille Mettraux, la Genevoise a donc repris le chemin du large avec le sourire. «Je me réjouis de reprendre les entraînements en Bretagne avant une fin de saison qui s’annonce très chargée avec trois épreuves très importantes du circuit Imoca.» Sur son monocoque Teamwork, Justine Mettraux fera équipe avec Julien Villon lors du Défi Azimut (une semaine et trois épreuves au programme), à la mi-septembre à Lorient. Elle sera toujours avec son co-skipper français lors de la Transat Jacques Vabre qui partira du Havre le 31 octobre, direction la Martinique. La Transat du Café est le gros morceau médiatique et sportif de la saison. Mais la course qui sera sans doute la plus importante, car elle sera sélective et qualificative pour le Vendée Globe 2024-2025, sera le Retour à la Base. Une Transat hivernale de la Martinique à Lorient qui se courra en solitaire, avec un départ prévu à Fort-de-France le 26 novembre. Tous les prétendants au Vendée Globe et les meilleurs solitaires seront de la partie.

Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.