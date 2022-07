Recettes de l’été 4/5 – Une soupe toute verte où jerkent concombre et avocat Cette entrée froide, légère et veloutée s’exécute en cinq minutes mais procure une félicité durable. Idéal en période de vacances paresseuses. Irène Languin

Doux, rafraichissant et vert tendre: le velouté concombre-avocat fera des heureux. ESTER PAREDES

«Qu’est-ce qu’on mange?» demande la maisonnée à l’heure où gargouillent les estomacs. «Arf, j’sais pas, j’ai la flemme», répondez-vous depuis la cotonneuse hébétude de votre transat. Heureusement, il existe une solution pour satisfaire aussi bien les affamés que celles et ceux pour qui c’est aussi les vacances, sapristi: concocter un délice de fainéant. Une soupe froide de concombres et avocats, par exemple. Toute douce, rafraîchissante, et d’une agréable couleur verte – comme le costume de Babar, souvenez-vous – dont le velouté lacté risque même de plaire aux enfants.

Servez sous la tonnelle

Pour quatre à six convives, il vous faudra deux avocats bien mûrs, trois petits concombres de type libanais, plus sucrés et faciles à digérer que le grand costaud que l’on trouve sur tous les étals (mais ce dernier conviendra itou, dans ce cas, utilisez-en un entier); une demi-gousse d’ail dégermée, le jus de deux citrons verts, dix à quinze feuilles de menthe, dix gouttes de tabasco et 200 grammes de yoghourt à la grecque (ou de fromage blanc crémeux, voire de lait fermenté).

Épluchez les concombres et les avocats, et coupez-les en gros morceaux. Mettez-les dans un bol avec tous les autres ingrédients et mixer jusqu’à obtention d’une crème lisse. Ajoutez au moins un verre d’eau pour assouplir la texture, même plus si le cœur vous en dit, salez et poivrez au goût. Laissez reposer au moins une heure au frais – oui, bon, les goinfres qui hurlaient famine tout à l’heure n’ont qu’à aller se baigner, en attendant – et servez sous la tonnelle, avec une tombée de piment d’Espelette.

Pour étoffer un peu cet en-cas léger, il n’est pas sot d’y rajouter quelques dés de fromage, genre gruyère, comté ou brebis basque, une pluie de graines de courge ou de tournesol, et de l’escorter de belles tranches de pain de campagne au levain. S’il vous reste de la soupe, sachez qu’elle se conserve un jour au frigo, recouverte au contact de film alimentaire, et qu’elle est du meilleur effet dans de menues verrines pour l’apéro.

