Nutrition – Une soupe anti-gaspi du label Fourchette verte Fourchette verte promeut une alimentation équilibrée et durable pour tous.



Eddy Farina et Tania Lehmann misent sur une recette santé, qui permet aussi d’utiliser des aliments qui finissent souvent à la poubelle. Nicolas Righetti.

Fanes, os de poulet, zeste des agrumes et pain rassis finissent souvent à la poubelle. Les deux diététiciens proposent au contraire de les utiliser. Et de s’attaquer au gaspillage alimentaire, tout en promouvant la santé avec une recette qui mise sur les légumes, comprend peu de matières grasses et utilise des huiles riches en oméga 3.

On estime que plus de 2,8 millions de tonnes de denrées sont perdues chaque année en Suisse (soit 330 kilos par personne). «La production de ces aliments puis le traitement des déchets nécessitent beaucoup d’énergie», relève la coordinatrice de Fourchette verte Genève.

À l’échelle collective, une utilisation optimale des ressources permet des économies d’énergie. À l’échelle individuelle, les deux diététiciens conseillent en outre d’arrêter le feu avant la fin de la cuisson et d’utiliser la chaleur résiduelle pour terminer la soupe.

Les fanes sont disponibles tant qu’il ne gèle pas, cette recette peut donc être faite en automne ou au printemps. Les os de poulet sont un plus, dont on peut se passer. En revanche, le condiment aux agrumes et le piment d’Espelette sont importants.



Soupe de fanes de carottes, croûtons de pain rassis et condiment aux agrumes

Pour cette soupe, on utilise des fanes de carottes et du pain rassis. Les os de poulet, eux, sont facultatifs. Nicolas Righetti.

Ingrédients

1 litre d’eau

1 botte de fanes de carottes

2 pommes de terre moyennes

5 os de poulet

2 oignons, 1 gousse d’ail

2 tranches de pain rassis

Le zeste d’un agrume

1 c. à soupe d’huile de colza de préférence HOLL, 2 c. à soupe d’huile de noix

1/2 c. à café de piment d’Espelette, sel et poivre.

Préparation

Laver les fanes de carottes et peler les pommes de terre. Couper grossièrement les pommes de terre et les fanes de carottes. Émincer l’oignon. Presser l’ail. Faire revenir les oignons, l’ail, les os de poulet et les pommes de terre dans l’huile de colza à feu moyen pendant 5 minutes. Ajouter les fanes de carottes, 1 l d’eau et le piment, puis laisser mijoter à feu doux et à couvert pendant 20-25 minutes ou idéalement réduire la cuisson à 15 minutes, éteindre le feu et laisser encore 10 minutes sur la plaque. Mélanger l’huile de noix avec le zeste d’agrumes. Casser le pain en petits morceaux et le colorer dans une poêle antiadhésive. En fin de cuisson, retirer les os. Mixer la soupe, assaisonner. Garnir la soupe avec les croûtons de pain sec et le condiment aux agrumes.









