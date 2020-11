Logement – Une soixantaine de seniors s’installent aux Franchises Un nouvel immeuble pour personnes âgées a ouvert à Vieusseux, prélude à de grands changements dans le quartier. Christian Bernet

Au 26, route des Franchises, une nouvelle résidence accueille 64 logements pour personnes âgées. Laurent GUIRAUD

La route des Franchises a eu son heure de gloire dans la chronique locale. C’était au tournant du millénaire, quand un vieux locatif ouvrier des années 30 tenait la vedette. Les uns voulaient le démolir, les autres le conserver au nom du patrimoine. Une longue polémique a fini par avoir raison de la «verrue», comme certains l’ont appelée. Elle a été rasée. Un nouvel immeuble a pris la place. Une soixantaine de seniors viennent de s’y installer.

En léger retrait par rapport à la rue, le bâtiment surprend par sa forme inhabituelle, un pentagone irrégulier. Ses cinq façades, assez ramassées, s’élèvent sur huit étages dans une alternance de panneaux ocre et de bandes claires. Les angles sont occupés par de larges balcons. L’immeuble a été réalisé par les bureaux Giorgis Rodriguez et Grivel Girod.

Cette résidence compte 64 logements de trois pièces et entre dans la catégorie des Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (Iepa). Les locataires sont en majorité des femmes, vivant seules, et flirtant avec les 80 printemps. Pour faciliter la vie, on y trouve des assistants sociaux de l’IMAD, un permanent la nuit, des animations comme une chorale et des cours de gym, ainsi qu’un système d’appels de secours.

Les appartements sont des trois-pièces, la cuisine faisant un seul espace avec le séjour, et disposent tous d’un balcon. On y trouve des douches à l’italienne dans l’idée de supprimer tout obstacle au sol. Les loyers oscillent entre 770 et 1080 francs, sans les charges. La résidence porte le nom de Guy Bjorkman, un Americano-Suédois qui a fait fortune dans les cosmétiques et a légué ses biens à quatre institutions, dont la Fondation des logements pour personnes âgées (FLPAI), maître de l’ouvrage.

Le centre du bâtiment est creux et forme un vide assez vertigineux jusqu’au premier étage. Laurent GUIRAUD

Non seulement le bâtiment forme un pentagone, mais il est creux, comme un écrou. Un grand vide un peu vertigineux prend place à son milieu, auquel s’accrochent les coursives qui donnent accès aux appartements. Un grand soin a été a apporté aux matériaux, béton et bois, ainsi qu’à la lumière.

La FLPAI compte plusieurs immeubles de ce type, dont un futur sur la presqu’île d’Aïre, attendu pour fin 2022. Ce qui conduit les seniors à emménager dans ce genre de résidence? «Les gens se décident à venir chez nous quand ils ne connaissent plus personne dans leur immeuble, quand leurs enfants sont partis ou qu’ils souffrent d’isolement, explique Jacques Cuttat, codirecteur. Ils trouvent ici de quoi rompre la solitude et se sentent en sécurité.»

Cette résidence inaugure la transformation du quartier de Vieusseux, avec la démolition d’anciens locatifs remplacés par six grands immeubles et la réalisation de 600 logements ces prochaines années.