Ghana – Une soixantaine de dauphins retrouvés morts sur des plages Plus de 60 dauphins et un grand nombre de petits poissons se sont échoués lundi sur les côtes ghanéennes, en Afrique de l’Ouest, pour une raison pour l’heure inexpliquée.

«Nous avons compté environ 60 dauphins morts et d’autres petits poissons», a de son côté déclaré un pêcheur local à la presse. (Photo d’illustration) AFP

Des bancs de poissons et une soixantaine de dauphins se sont échoués pendant le week-end sur trois plages des côtes ghanéennes, sans que les causes n’aient pu être pour l’instant déterminées, ont fait savoir lundi les autorités et des sources locales.

«En arrivant sur la plage, l’équipe a remarqué un grand nombre de petits poissons pélagiques (qui vivent en pleine eau, ndlr) et des espèces démersales (qui vivent près du fond, ndlr) échoués sur la plage», a déclaré Michael Arthur-Dadzie, directeur général de la Commission nationale des Pêches, dans un communiqué.

«Selon les premières observations, les poissons ne présentaient aucune lésion ni aucune blessure», peut-on lire dans le communiqué, qui précise que des échantillons ont été emmenés vers un laboratoire pour tenter d’élucider les causes de ce phénomène rare.

«Aucune lésion ni blessure»

«Nous avons compté environ 60 dauphins morts et d’autres petits poissons», a de son côté déclaré Samuel Obeng, un pêcheur local à la presse. «C’est étrange, et on ne peut pas vraiment dire ce qu’il s’est passé, probablement en haute mer, pour que des espèces rares comme ça échouent ici.»

Le Ghana est situé dans le golfe de Guinée. Près d’un quart de sa population vit sur ses 550 kilomètres de côtes bordant l’océan Atlantique.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.