Nuisances sonores – Une soirée à la chasse aux moteurs trop bruyants Les polices vaudoises et le Service des automobiles collaborent dans le cadre d’opérations pour mettre au pas des véhicules non conformes. Reportage dans le Nord vaudois. Frédéric Ravussin

Interceptés par la police, les véhicules suspects sont conduits à la Petite Blécherette yverdonnoise, où ils sont inspectés par les collaborateurs du Service des automobiles et de la navigation (SAN). FLORIAN CELLA

Ils agacent les oreilles, irritent les nerfs comme le zonzonnement d’un moustique au début d’une soirée d’été. Le tout en bien plus fort – on dépasse allègrement les 80 décibels (dB) – et en nettement moins naturel. Vendredi soir dans le Nord vaudois, la police a donné la chasse à ces véhicules dont l’un des premiers torts est d’être trop bruyants.