Suisse – Une session extraordinaire pour rattraper le retard fin octobre Le Conseil national a pris du retard dans ses dossiers en raison du coronavirus. Il siégera deux jours supplémentaires le 29 et 30 octobre.

La session d’été n’a pas permis de rattraper le temps perdu après l’interruption de la session de printemps en raison du coronavirus. KEYSTONE

Le National siégera en session extraordinaire les 29 et 30 octobre pour rattraper le retard pris dans les dossiers. Le Bureau l’a décidé jeudi et la Chambre du peuple a refusé la motion d’ordre de Fabio Regazzi (PDC/TI) qui s’y opposait.

Sa requête a été repoussée par 98 voix contre 83 et 10 abstentions. C’est un Parlement de milice et ces deux jours supplémentaires poseront des problèmes à de nombreux élus devant concilier leur mandat avec leurs activités professionnelles. Il est sûrement possible de charger un peu plus le programme de la session d’automne et de renoncer à ces deux jours, a plaidé le motionnaire.

Le retard pris est lié à l’interruption de la session de printemps en raison du coronavirus, a répliqué Andreas Aebi (UDC/BE) au nom du Bureau. La session d’été n’a pas permis de rattraper le temps perdu. Quinze objets devront être reportés et le Conseil fédéral annonce déjà huit messages urgents qui devront être traités en priorité à la session d’automne.

( ATS/NXP )