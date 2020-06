Reportage – Une série théâtrale à neuf tentacules Le feuilleton «Vous êtes ici» se déploiera à travers Genève tout au long de la saison 2020-2021. À trois mois du coup d’envoi, ses acteurs effectuent un filage itinérant en un jour. On les suit. Katia Berger

D’un théâtre à l’autre, la série «Vous êtes ici» débute à l’Orangerie… © Steeve Iuncker-Gomez

C’est le projet artistique le plus titanesque, le plus ambitieux du moment. Titanesque par son envergure (15 interprètes, plus de 20 plumes, neuf metteurs en scène sur autant de sites genevois, 16 institutions coproductrices…) et ambitieux parce qu’il traversera à la fois les formes théâtrales et les causes idéologiques dans toute leur diversité contemporaine. Génitrices de cette pieuvre géante, Michèle Pralong, Julie Gilbert et Dominique Perruchoud ont convoqué jeudi leurs comédiens pour arpenter la ville d’un théâtre partenaire à l’autre, dans l’ordre des épisodes prévus, et d’en improviser en un temps record le synopsis sur place. Une déambulation en guise de filage express, après trois jours seulement de répétitions. On n’allait pas manquer ça.