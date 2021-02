Télévision – Une série dérivée de «Black Panther» en développement pour Disney+ Une série racontant de nouvelles aventures du royaume de Wakanda est prévue sur la plateforme de streaming de Disney.

Image d’illustration AFP

Une série télévisée dérivée de «Black Panther» et se déroulant dans le royaume africain imaginaire du Wakanda est en cours de développement, dans le cadre d’un contrat quinquennal signé avec le réalisateur du film au succès planétaire, Ryan Coogler, a annoncé lundi Disney.

«Black Panther», avec dans le rôle-titre le défunt Chadwick Boseman, avait séduit en 2018 la critique et les spectateurs, récoltant plus d’un milliard de dollars de recettes et devenant le premier long-métrage de super-héros à concourir aux Oscars dans la catégorie du «meilleur film».

Le film écrit et réalisé par Ryan Coogler – qui prépare une suite annoncée pour l’an prochain – est aussi considéré comme une étape majeure pour la représentation des acteurs et professionnels noirs du cinéma à Hollywood.

«Ryan Coogler est un conteur singulier, dont la vision et l’audience ont fait un des cinéastes les plus en vue de sa génération», a estimé dans un communiqué Bob Iger, président exécutif de Disney, numéro un mondial du divertissement qui détient les droits cinématographiques de l’univers Marvel. «Avec +Black Panther+, Ryan a donné naissance à une histoire révolutionnaire et à des personnages de légende (…) Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos relations et nous avons hâte de raconter d’autres histoires géniales avec Ryan et son équipe», poursuit-il.

Marvel aussi

La société de Ryan Coogler, Proximity, va développer une «grande gamme» de projets pour Disney+, la plateforme de vidéo à la demande du groupe, et d’autres filiales. «Nous sommes déjà impliqués dans certains projets qu’il nous tarde de partager», renchérit le cinéaste.

La série se situant au Wakanda, dont le titre n’est pas encore connu, n’est que l’une des nombreuses créations annoncées par Disney pour prolonger le succès de son univers Marvel à l’écran. En décembre dernier, lors d’une présentation destinée aux investisseurs, le groupe avait annoncé qu’une dizaine de séries Marvel allaient débarquer sur Disney+ «dans les quelques années à venir». Parmi elles figurent «Secret Invasion» avec Samuel L. Jackson dans son rôle de Nick Fury, «Ironheart» avec l’actrice Dominique Thorne en jeune émule d’Iron Man, et un autre comédien en armure, Don Cheadle et son rôle de War Machine, pour «Armor Wars».

Première de ces séries poursuivant l’univers Marvel après la saga Avengers, «WandaVision» est actuellement diffusée sur Disney+. Chadwick Boseman, décédé cet été d’un cancer du côlon, ne sera pas remplacé par un autre acteur pour la suite de «Black Panther» qui doit sortir en 2022. «Son interprétation de T’Challa la Panthère Noire est emblématique (…) C’est pour cela que nous ne rétribuerons pas le rôle», a expliqué le président des studios Marvel, Kevin Feige.

AFP