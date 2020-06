Pratiques numériques – Une série de vidéos lancée pour les jeunes Ces petits films destinés aux ados visent à les informer sur les pratiques numériques et à les encourager à se forger leurs propres opinions en la matière.

Le smartphone est indissociable du quotidien de la plupart des jeunes de nos jours (Photo prétexte). KEYSTONE/DPA dpa/A3817

La Fondation Action Innocence et le site ciao.ch lancent une série de vidéos à l’attention des adolescents. Ces petits films ludiques et didactiques visent à informer les jeunes sur des sujets en lien avec leurs pratiques numériques.

La première vidéo de la série porte sur l’hyperconnectivité et met l’accent sur le temps passé sur les réseaux sociaux et la collecte des données. La prochaine traitera du «sexting». D’autres thématiques suivront dans les mois à venir.

«Privilégiant un ton factuel et non moralisateur, les vidéos visent à encourager les jeunes à se forger leur propre opinion et, ainsi, ajuster leurs comportements», expliquent jeudi les deux partenaires à l’origine du projet.

Ces capsules sont réalisées en format «Draw my life» («Ma vie en dessin»), soit sous forme de dessins accompagnés d’une voix off. Elles seront diffusées sur le site ciao.ch et les réseaux sociaux, ainsi que lors des interventions destinées aux adolescents menées par Action Innocence dans les écoles de Suisse romande.

Partenaires depuis 2017, Action Innocence et ciao.ch se sont réunis pour développer des projets communs visant à mettre à disposition des jeunes des ressources et des activités ciblées et adaptées leur permettant de s’informer, de développer des compétences et d’ajuster leurs pratiques numériques.

( ATS/NXP )