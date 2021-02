Portrait de Latifa Echakhch – Une sensibilité qui bat au cœur des mondes Désormais établie à Vevey, l’artiste d’origine marocaine représentera la Suisse lors de la prochaine Biennale de Venise. Florence Millioud-Henriques

Reconnue internationalement, l’artiste Latifa Echakhch a été choisie par Pro Helvetia pour représenter la Suisse lors de la prochaine Biennale de Venise en 2022. Vanessa Cardoso

Pour les présentations, chez l’artiste Latifa Echakhch, les deux filles étant à l’école, c’est d’abord les chats. Les deux petits derniers, cinq mois, qui jouent aux timides planqués derrière les chaussures, puis les deux persans épanouis dans leur rôle de seigneurs des oisifs. Et ce n’est qu’une fois bouclé le tour de la cause féline et de celle du piano, un rêve d’apprentissage concrétisé avec sa sédentarisation en Suisse, qu’on parle d’art… entre quelques dattes pour accompagner le café. Rien à voir avec un trait de pudeur ou une envie de gagner du temps, c’est que la vie est un tout pour la quadragénaire et que sa pratique artistique s’en inspire autant qu’elle l’étoffe.