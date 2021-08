Séisme – Une semaine après, Haïti reste confronté à l’urgence vitale Une semaine après la secousse de magnitude 7,2 qui a touché Haïti et fait 2200 morts, de nombreux habitants peinent à trouver eau potable et nourriture.

Une semaine après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti, faisant près de 2200 morts, répondre aux besoins de base des sinistrés demeure un défi pour les autorités, à l’heure où de nombreux habitants peinent à trouver eau potable et nourriture.

Il n’a fallu que quelques secondes samedi dernier, face à la secousse de magnitude 7,2, pour que des dizaines de milliers d’habitants, certains parmi les plus vulnérables du pays, perdent tout ce qu’ils possédaient. À la rue, ils luttent depuis quotidiennement pour trouver de l’eau et de quoi se nourrir alors que les convois humanitaires commencent à distribuer les denrées de première nécessité, mais en quantités souvent insuffisantes.

Des distributions informelles d’aide humanitaire ont ainsi eu lieu vendredi aux Cayes, troisième ville d’Haïti, largement détruite par le séisme, donnant souvent lieu à des bagarres dans la foule. Menées par des particuliers sans connaissance logistique, des répartitions de dons ont été réalisées au pied des camions, les sacs de riz lancés sur la foule sans que des bénéficiaires n’aient été préalablement identifiés comme étant en situation de vulnérabilité, a constaté un photographe de l’AFP.

«Reconstruire vers le mieux»

Aux Cayes, la moitié d’un convoi de deux camions a été pillé par des individus non identifiés avant que la police haïtienne n’intervienne. Le reste des biens a été distribué depuis l’enceinte du commissariat dans une grande confusion, a ajouté le photographe. Marcel François, lui, passe ses journées devant les ruines de sa maison, au bord de la route reliant l’aéroport au centre-ville des Cayes.

«Je vois beaucoup d’autorités défiler, des cortèges d’officiels qui filent avec leurs sirènes, des grosses voitures d’ONG. Des camions aussi passent mais je n’ai rien vu arriver sur moi», se désole auprès de l’AFP l’homme de 30 ans qui, comme nombre de sinistrés, ne doit sa survie qu’à la générosité de proches.

C’est dans cette ville qu’est venue vendredi la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, en visite 24 dans le pays. «Nous avons entendu quels étaient les besoins, de la part de ceux sur le terrain. Il y a de nombreux manques et nous restons engagés à vous accompagner», a déclaré la diplomate nigériane.

«Nous avons vu un incroyable moment d’unité dans la réponse au séisme, aussi pensons-nous que cela peut être transformé en opportunité pour reconstruire vers le mieux», a estimé Amina Mohammed avant son départ d’Haïti. L’idée de «reconstruire vers le mieux» n’a rien de nouveau pour les Haïtiens, à qui l’ONU avait déjà fait cette promesse après le séisme de 2010, qui avait tué plus de 200’000 personnes.

Le secrétaire général à l’époque, Ban Ki-moon, mais également Bill Clinton, alors envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, avaient conjointement prôné le concept du «build back better» (reconstruire mieux), mais le slogan ne s’était pas concrétisé, et la reconstruction promise n’a pas été au rendez-vous dans une capitale ravagée par la catastrophe.

Séisme et crise politique

Puissance étrangère la plus influente en Haïti, les États-Unis ont annoncé le déploiement de 200 Marines dans le pays. Les huit hélicoptères que l’armée américaine a mis à disposition continuent à évacuer les blessés les plus graves depuis les zones affectées par le séisme vers les hôpitaux plus spécialisés du pays, à Port-au-Prince ou dans la ville de Mirebalais.

Si la Protection civile haïtienne déploie ses efforts pour coordonner au mieux l’aide qui afflue de quantité d’acteurs, internationaux comme nationaux, cette nouvelle catastrophe naturelle a frappé Haïti à l’heure où le pays est en pleine crise politique. Cela fait à peine un mois que le président Jovenel Moïse a été assassiné en pleine nuit dans sa résidence par un commando armé composé de mercenaires colombiens. L’enquête pour déterminer les commanditaires de cette attaque est au point mort.

Élections à venir

Avant son meurtre, le chef d’État très décrié gouvernait seul, par décret, car il n’avait pas organisé les élections législatives qui auraient dû se tenir en 2018. Lors d’une session extraordinaire de l’Organisation des États américains (OEA) vendredi, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a promis d’œuvrer à l’organisation d’élections nationales «le plus rapidement possible».

«J’ai pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour remettre mon pays sur les rails d’une démocratie fonctionnelle avec l’organisation, dans les plus brefs délais, de bonnes élections libres et transparentes. Il est impératif que nous retournions rapidement au fonctionnement normal des institutions démocratiques», a-t-il déclaré par vidéoconférence.

Très éloignées de ces considérations politiques, les victimes du séisme du 14 août, qui s’impatientent de recevoir de quoi vivre, commencent à occuper les terrains libres dans les centres urbains alors que les autorités haïtiennes veulent éviter la création de tels camps informels de sinistrés, symbole du chaos qui avait suivi le séisme de 2010.

